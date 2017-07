Carlos Larrazábal: El país requiere modelo económico que lo impulse hacia la modernidad

Se impone la necesidad de un modelo económico y político que impulse a Venezuela a la modernidad y la rescate del siglo XIX donde se encuentra anclada, situación que se profundizará de avanzar la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró el nuevo presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal González.

Tras asumir la presidencia el gremio que agrupa en su seno al movimiento empresarial organizado, Larrazábal convocó a todos los empresarios a reafirmar su compromiso para avanzar en la reconstrucción del país que se sustente en un nuevo modelo económico.

-No se trata de un modelo económico restrictivo, que conculca las libertades económicas con el que puede impulsarse el progreso y alcanzarse el bienestar. Ese modelo tiene que cambiar-, aseguró.

Estima que el gran reto que tienen los empresarios en este momento, es enfrentar la amenaza, vía la Asamblea Nacional Constituyente, de pasar de un Estado republicano a un Estado comunal, en el que los principios y valores democráticos que hoy conocemos cambiarán radicalmente; o ser copartícipes en el inicio de una transición política y económica hacia un modelo de libertades que nos lleven al progreso y bienestar.

-No podemos bajar la guardia ante las amenazas del socialismo, y mucho menos ante la posibilidad de entrar abiertamente en un modelo comunista. El Estado Comunal, esa entelequia que impulsa el gobierno con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, no es más que una manera de disfrazar la transformación del Estado venezolano republicano en un Estado comunista. La clase política en el poder carece de compromiso con los valores de la democracia-, precisó Larrazábal

Para asumir el reto planteado, Larrazábal convocó a la unidad empresarial de los pequeños, medianos y grandes empresarios de los 14 sectores y 19 regiones de Fedecámaras, en la que la defensa y promoción de la libre iniciativa privada sea eje de la acción gremial articulada como valor fundamental para lograr el progreso y bienestar de la población, sobre los cuales, aseguró, los empresarios son corresponsables.

-El desarrollo económico no puede limitarse a un retorno de la inversión para la mera generación de riqueza. Hay que promover un ámbito social en el que esa riqueza se vea reflejada en una óptima calidad de vida de los venezolanos- , aseguró el nuevo líder del empresariado privado nacional.

Apoyamos el reclamo popular

Señaló que en el país se han estado viviendo más de 100 días de reclamo popular, donde el actor fundamental es el ciudadano, no es el empresario, ni los partidos políticos de la MUD, es el ciudadano que está reclamando a gritos que quiere un cambio, lo que se plasmo gráficamente el pasado domingo 16 de julio, cuando cerca de 8 millones de personas elevaron su voz reclamando un cambio, exigiendo un proceso de modernización de la política y de la economía venezolana.

-Ese proceso que se convoca para el jueves y posiblemente otros que se podrán convocar después, tienen que mantener el rol del ciudadano y el empresariado ha apoyado esas iniciativas; Fedecámaras apoyó la convocatoria del 16 de julio y firmamos ese acuerdo en el Teatro Chacao, hace aproximadamente quince días, los seguiremos apoyando, para nada es un paro empresarial, es una iniciativa ciudadana, los empresarios también somos ciudadanos, los trabajadores son ciudadanos y nosotros apoyaremos cualquier iniciativa ciudadana que nos lleve a un mejor país para todos-, afirmó.

Dicom es más de lo mismo

Para el Presidente de Fedecámaras, el nuevo Dicom es más de lo mismo, es el sistema que teníamos antes, solo le cambiaron el nombre y lo repotencian, pero es insuficiente.

-Lo que necesitamos es un cambio profundo del modelo económico, no es una subasta de 25 o 30 millones de dólares, dos veces a la semana, porque las necesidades del venezolano son mucho más altas que estas, pero eso no se solventa con subastas, eso se resuelve con un modelo económico que vuelva a traer el financiamiento externo, que nos permita tener inversiones que vengan hacia Venezuela y esas divisas se puedan tranzar en un mercado libre de divisas, un gobierno que no siga entrabando la actividad privada, tiene que se un paquete de medidas completa, integral, no lo que hemos tenido hasta ahora, porque al final vemos que los resultados son exactamente los mismos-, afirmó.

Recordó que cuando el gobierno arrancó con las nuevas propuestas cambiarias, el dólar estaba en 727 Bs/$ y ya en este momento está en 2.600 Bs/$, debido a que se vienen repitiendo los mismos errores, una y otra vez.

-Si no vemos la economía como algo integral, algo que requiere un enfoque sistémico y no de puntos aislados, no vamos a tener resultados diferentes-, afirmó.

Insistió Larrazábal en el cambio de modelo, propone acabar con el Plan de la Patria, que ha llevado al país a la pobreza y a la miseria que hay en los actuales momentos, indicando que si el Gobierno sigue impulsando este modelo y quiere convertirlo en unas realidades inconstitucionales, estima que se está instaurando ya en el país la miseria y la pobreza por muchos años en Venezuela.