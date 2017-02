Cipriana Ramos: Demorar las medidas cambiarias frenan desarrollo de la economía

Por la instrumentación de nuevas medidas que garanticen la transparencia del sistema cambiario vigente, se pronunció Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), a la vez que reclama la eliminación de los controles.

La dirigente del sector terciario de la economía advierte que mientras se mantenga el “cerco” en contra de la empresa privada y se la siga considerando como un enemigo, resultará muy dificil superar la crisis, por lo que propone liberar el manejo de la economía, asegurando que ha quedado demostrado que las medidas de control que se han venido aplicando, son las principales responsables del desabastecimiento y la escasez de bienes en los anaqueles.

Asegura que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), no representan una solución para los problemas del país, advirtiendo que la única vía expedita para superar la crisis es impulsar la producción nacional. Así se logrará rescatar la confianza para que retornen las inversiones. Pide fomentar los estímulos para impulsar la industria que en estos momentos está trabajando a un 35 % de su capacidad instalada, pagar las deudas con los proveedores internacionales y asignar las pocas divisas que aún ingresan al país a los sectores productivos a través de un sistema expedito que esté al alcance de todos.

Ramos no se muestra muy optimista en torno a las perspectivas del sector comercial para este año, recordando que en estos momentos no se están realizando importaciones, el único que importa es el gobierno. Las industrias no están produciendo porque no tienen materias primas ni insumos y sus inventarios están en niveles críticos, al extremo que algunas no han podido arrancar en este año, dijo en Unión Radio.