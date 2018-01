Fedecámaras: Arremetida contra comerciantes profundizará la crisis y la escasez

Las medidas que aplica el gobierno para frenar la inflación empeorarán la situación económica del país, asegura el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), Carlos Larrazábal González, quien ratifica la necesidad de abrir un mercado libre de divisas.

Asegura que estamos en presencia de una mezcla de condiciones que presionan los precios hacia arriba, señalando que eso se corrige con políticas económicas, confianza y aumentando la producción, pero el gobierno hace todo lo contrario al tomar medidas que restringen la producción.

-Si se siguen aplicando medidas de corte policial, que en vez de abordar las raíces económicas del problema solo atacan las causas, solo se busca atacar y perseguir al sector productivo, el resultado no será diferente-, precisó.

Agrega el líder del empresariado, que a eso se suman los saqueos de los que ha sido objeto el transporte de alimentos y otros insumos, lo que impide que los productos lleguen a los anaqueles en las diferentes ciudades del país.

-Si el gobierno no está garantizando ningún tipo de seguridad en las carreteras para que los productos que vienen de Los Andes y de Los Llanos, lleguen al centro del país, si eso no se solventa y viene otra arremetida, el resultado será más desabastecimiento, más inflación, más mercados informales mientras que los bachaqueros son los que progresan y eso afectan al consumidor, al empleo, al trabajador y a las empresas-, aseguró.

Larrazábal González, ratificó lo dicho por la dirigencia de todos los gremios empresariales del país, en el sentido de que es necesario un mercado libre de divisas que permita liberar la presión sobre los precios.

-Las fábricas están prácticamente paralizadas porque no tienen materias primas, laborando a un 30 % o menos de su capacidad instalada, eso es lo que hay que discutir en esas reuniones, abordando no la persecución sino las medidas a tomar para incrementar la producción, y eso no se hace con persecución policial, pero eso no se ve por ningún lado, afirmó en entrevista radial.