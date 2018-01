Juan Carlos Escotet desmiente a Diosdado Cabello: “Banesco no está en venta” #11Ene

Este jueves el presidente del grupo internacional Banesco, Juan Carlos Escotet, salió al paso a las declaraciones que efectuara el miércoles el numero dos del chavismo, Diosdado Cabello, sobre una presunta venta de la entidad bancaria al estado venezolano.

“Esta semana debemos ya comenzar la negociación con Banesco, nosotros vamos a comprar Banesco. Banesco nos lo puso a la venta, barato, en verdad barato, le agradecemos mucho a Escotet que nos de esas facilidades, como tres millones y medio de dólares. ¿Está bien, verdad? Esta semana ya hacemos la oferta formal, y Banesco pasará a formar parte de la banca pública”, dijo Cabello en su programa Con El Mazo Dando.

En respuesta Escotet, publicó en su cuenta en Twitter que el banco no esta en venta, desmintiendo las palabras de Cabello en su programa. “Como ya lo dije en 2014, los hijos no se venden, eso lo saben hasta mis nietos. @Banesco no está en venta. Hoy más que nunca, mi apuesta es por Venezuela”.