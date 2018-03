Producción de hortalizas en apenas 15% debido a la falta de los insumos

La producción de hortalizas en estos momentos en Venezuela, no llega al 15% fundamentalmente por la falta de insumos, no hay semillas certificadas que garanticen una alta productividad, no hay fertilizantes que son esenciales para la producción, aseguró el director de Hortalizas de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Gerson Pabón.

Recordó que durante el año 2017, en el sector de horticultura se registró una caída del -75%, mientras que en los dos primeros meses de este año la caída se estima en un 20%, por lo que se avizora que de no producirse un cambio que permita atender las necesidades del sector, persistirá la escasez y el encarecimiento de los precios de todos los productos hortícolas.

Advierte que tanto el comportamiento de la producción del año pasado, como el que se registra este año, se debe a que no han podido obtener los fertilizantes que se requieren para atender las siembras, indicando que se le ha propuesto a la presidencia de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven), que el producto se le entregue directamente a los productores, para que llegue a los agricultores que siembran las hortalizas, y no se sigan quedando estos fertilizantes que se entregan, en jornadas especiales, a los consejos comunales o comunas o se los entregan a personas que salen luego a revenderlos a los productores.

Insiste Pavón que entre las principales limitaciones que tienen los horticultores, destaca la falta de semillas suficientes para atender las áreas de siembra, tampoco existen los fertilizantes que les permitan garantizar que van a producir y aumentar las áreas de siembras de hortalizas o para producir las semillas.

-Si no tenemos la garantía de un fertilizante, que es producido en Venezuela, por Pequiven, para el momento en que vamos a hacer la siembra, es imposible impulsar la producción, porque mientras Pequiven vende el saco de fertilizante en 280 bolívares y nosotros tenemos que pagarlo entre 3.000 y 4.000 bolívares el saco, porque no hay una política del Estado venezolano, de entregarle el producto directamente a las asociaciones que son las que llevan los controles y saben quienes son los verdaderos productores-, aseguró.

Ratifica que si el Gobierno garantiza los fertilizantes, los agricultores están dispuestos a hacer un sacrificio para traer las semillas, advirtiendo que para ello es imprescindible que se revise o derogue la Ley de Ilicitos Cambiarios. Advierte que en el sector primario existen políticas erradas, estimando que el Estado venezolano y las autoridades que tienen que ver con este sector, como el ministro de Agricultura y Tierras; el presidente de Agropatria, deberían prestar mayor atención a los productores de hortalizas que es un rubro de producción nacional, pero también deberían hacerlo con otros rubros como café, caña de azúcar, naranjas, ya que hasta ahora el Estado se ha limitado a prestar atención a los cereales.

Explicó que normalmente en Venezuela se sembraban 280 mil hectáreas de hortalizas, mientras que hoy en día con la poca semilla que están en manos de los productores, no se llega a 8.000 hectáreas.-Si el Estado venezolano nos garantiza el fertilizante, entregado directamente por Pequiven, con la logística de esta empresa, podríamos elevar la producción en un 55% en este año, y siendo optimistas, podríamos exportar a las islas del Caribe entre un 20% y 25%-, aseguró Pabón.