PulsoEmpresarial Banesco registró más de 3 mil millones de transacciones a través de sus canales electrónicos en 2016

Banesco Banco Universal, entidad financiera de capital 100% venezolano, informó que durante 2016 se registraron más de 3 mil millones de transacciones a través de sus canales electrónicos: BanescOnline, BanescoMóvil, Banca Telefónica, Cajeros Automáticos y Puntos de Venta. Esta cifra representa un incremento de 27% con respecto a las operaciones realizadas por clientes y usuarios al cierre del 2015.

Hugo Labarca, director ejecutivo de Banesco, informó que BanescOnline registró un total de 1.790.176.944 transacciones, es decir, 68% del total de las operaciones realizadas a través de los canales electrónicos de la entidad. Al cierre de diciembre de 2016 BanescOnline tenía más de 4,5 millones de usuarios. Durante este mismo mes, BanescOnline alcanzó la cifra récord de transacciones para un día, al registrar cerca de 20 millones de operaciones. El promedio mensual de transacciones realizadas a través de la página web fue de 149.181.412 millones. Las operaciones hechas en este canal crecieron 38% respecto al mismo período del año anterior.

Por otra parte, en BanescoMóvil los clientes hicieron 297.166.473 transacciones, lo que representó una media de 24,8 millones de operaciones mensuales. También este canal registró en diciembre de 2016 un récord de transacciones para un día, al contabilizar cerca de 3 millones de operaciones. Además, dio cuenta de 1.434 Cajeros Automáticos y 550 Equipos Multifuncionales en todo el país, que procesaron 40 millones de transacciones.

Labarca precisó, que Banesco Banca Telefónica atendió en 2016 un total de 82.216.836 llamadas, de las cuales 75.683.405 fueron procesadas de forma automatizada (IVR) y el 9% (6.5 millones) fueron recibidas y atendidas por sus agentes telefónicos. Las operaciones realizadas por este canal aumentaron 24% con respecto a 2015.

Banesco cerró el año 2016 con 109.653 Puntos de Venta (POS), a través de los cuales se realizaron más de 695 millones de transacciones, lo que representó un crecimiento del 45% con respecto a 2015. En diciembre, la institución registró récord de operaciones por este canal al realizarse más de 6,1 millones de transacciones en un día. Este banco continua invirtiendo para mejorar sus productos y servicios, automatizando procesos y simplificando operaciones, para facilitar las transacciones financieras en cualquier momento y lugar, de manera rápida y segura.

En 2016, la revista Global Finance reconoció a Banesco por segundo año consecutivo como el Mejor Banco en Servicios Digitales en Venezuela (Best Consumer Digital Bank). Además, la entidad bancaria fue escogida como el Banco del Año 2016 en Venezuela (The Bank of the Year 2016) por la revista The Banker, al tomar en consideración el impulso que el banco ha dado a los canales electrónicos.