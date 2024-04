CPI abrirá su oficina en Caracas: Confirmado por Karim Khan #22Abr

- Publicidad -

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció la apertura de una oficina de asistencia técnica en Caracas tras concluir una serie de encuentros en la capital venezolana.

«Ha quedado claro que tengo jurisdicción para continuar la investigación», afirmó Khan, reafirmando su compromiso con la investigación en curso sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

Aunque no se ha confirmado la presencia del personal de la CPI en Venezuela, Khan enfatizó su rol más allá de la popularidad: «Mi trabajo no es ser popular y estoy seguro que no lo voy a ser. Mi trabajo es aplicar la ley».

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante esta jornada ofreció un balance de las leyes en las que trabaja el Parlamento, en pro de respetar los derechos humanos. Así lo dijo el dirigente chavista. Mientras que, el fiscal general, Tarek William Saab, destacó las acciones que ha emprendido Venezuela en materia de acción penal.

Además, de los representantes del oficialismo nombrados anteriormente, también asistieron otros funcionarios del poder legislativo y judicial.

#AlMomento || Presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, recibe en el Palacio Federal Legislativo, junto a Tarek William Saab, Fiscal General de la República y Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de DDHH; a Karim Khan, Fiscal de la CPI. pic.twitter.com/EDphNJz6ci — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) April 22, 2024

Encuentro previo del fiscal de la CPI con Maduro

Horas antes de dialogar con el Fiscal y el presidente del Parlamento, Khan estuvo en el Palacio de Miraflores para conversar con el mandatario Nicolás Maduro.

El Ejecutivo venezolano dijo que el encuentro se realizó para «continuar trabajando de manera conjunta y diversos temas de interés común».

Recibí en el Palacio de Miraflores al Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en el marco de su cuarta visita a Venezuela para continuar trabajando de manera conjunta y diversos temas de interés común. pic.twitter.com/xpzHsUkZmG — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 22, 2024

