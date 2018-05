PulsoEmpresarial ¡Celebrando el 501® day de Levi’s®!

Productos de edición limitada para la celebración del cumpleaños 145 de los blue jeans.

El 20 de mayo, los jeans 501® de Levi’s®, los originales jeans con button fly, celebrarán su cumpleaños número 145. Nos gusta llamar a este día el ‘Día 501®’ y para celebrar esta ocasión, hemos creado cápsulas especiales 501® para celebrar este estilo icónico. Los productos de celebración incluyen jeans 501® de edición limitada con estallidos dorados y botones coloridos. 145 años no es un cumpleaños pequeño, ¡así que este año nuestro lema es ‘hazlo en grande o regresa a casa’! Los tops presentan divertidos gráficos de archivo y estampados de caricatura con la frase “Button Your Fly!” estampado de manera llamativa en el pecho en colores retro, celebrando nuestra invención de los jeans button fly.

“Wow, 145 años. Siento que tenemos que decir ese número y hacer una pausa para reflexionar un poco. Hay muy pocos productos en la historia de nuestra especie humana, sin duda en la ropa, que tengan ese tipo de longevidad. Mirándolo a través de una lente antropológica, los 501® son algo de lo que estoy completamente asombrado. No creo que haya habido algo tan usado y probado en la historia de nuestra especie: una prenda de vestir tan culturalmente involucrada. Es bastante increíble”, dice Jonathan Cheung, Jefe de Diseño de Levi’s®.

Jeans501® Edición Limitada de Celebración

El Día 501® no se trata solo de celebrar el pasado o el presente de un icónico par de jeans; también se trata de abrazar su futuro. Los jeans 501® fueron originalmente diseñados para ser la mejor ropa de trabajo para los mineros durante la fiebre del oro de California; ahora estamos elevando estos clásicos jeans con jeans 501® de edición limitada de celebración, presentando botones chapados en oro para los jeans 501® new original para mujeres y los jeans501® Taper para hombres.

¡Haz que el button fly sea popular de nuevo!

Si los jeans de tejido selvedge con botones dorados no son lo tuyo, ¿qué tal si agregas un toque de color a tu bragueta? Por primera vez en la historia, en honor a este aniversario número 145, ahora ofrecemos botones de colores en los modelos 501®, Skinny 501® y shorts cut off 501® para nuestros fans.

Tops con Gráficos Retro

Y si los jeans no son suficientes para saciar tu apetito por todas las prendas de tejido, también estará disponible una selección de camisetas y tank tops estilo boyfriend con el logotipo ‘Button Your Fly’, para que tú también puedas celebrar el Día 501® de Levi’s® con el look completo.

¡Feliz cumpleaños 145 a los blue jeans originales!