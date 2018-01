Pulsoempresarial: Pautas para desarrollar el sentido de pertenencia en los trabajadores

“Las organizaciones sea cual fuere el sector al cual pertenecen, deben dirigir su mirada y pensar hoy día en desarrollar estrategias que permitan dar respuestas oportunas y satisfacer las necesidades insatisfechas de la sociedad; este debería ser el papel protagónico y su contribución para la generación de ventajas competitivas. Para ello deben valerse de herramientas y/o técnicas que permitan descubrir e identificar sus capacidades fundamentales, desarrollar estrategias retadoras que las ubiquen en un sitial de honor dentro de su sector y lograr ventajas sostenible y duradera en un tiempo suficientemente largo, aquí nace la idea de la estrategia de océano azul; inspirada por W.Chan Kim y Renée Mauborgne quienes plantean la necesidad para las empresas de ampliar los horizontes del mercado generando valor a través de la innovación; crear mercados en áreas que no están explotadas en la actualidad y desarrollando oportunidades de crecimiento rentable y sostenido en el largo plazo; utilizando como mecanismo la innovación y creación de valor”. Estas son las afirmaciones de la Doctora Olivia Sosa quien nos concedió una entrevista a portafolio empresarial; Olivia Sosa es: Licencianda en administración de empresas, además posee Maestría en administración mención gerencia general y es Doctora en gerencia avanzada, docente universitario y ha trabajado como coordinadora de la maestría en gerencia empresarial de la Universidad Fermín Toro, es conferencista y Directora del centro de investigaciones y estudios gerenciales(CIEG),ha recibido reconocimientos por su desempeño como docente e investigador.

¿Qué es un océano azul y cuáles son sus caracterizaciones?

La Doctora Sosa señalo queal hablar de la estrategia del océano azul es pertinente traer a colación, lo que los autores: W. Chan Kim y Renée Mauborgne, en su teoría plantearon: la diferenciación de dos situaciones competitivas habituales en cualquier tipo de sector al cual pertenece una empresa: los océanos rojos y los océanos azules. Los océanos rojos están representados por las industrias existentes en la actualidad y los océanos azules simbolizan las ideas de negocio que no se conocen. Al hablar del océano rojo se pincelan los límites de las industrias que están perfectamente definidos y son aceptados tal cual son; las reglas del juego competitivo son conocidas por todos, las empresas tratan de superar a los rivales quitándoles poco a poco el share del mercado, lo que constituye el basamento de la estrategia del océano rojo; simbolizado así porque conforme aparecen más competidores, las posibilidades de beneficios y crecimiento disminuyen y la competencia se torna sangrienta, de allí el color rojo de los océanos; por otro lado indico la docente universitario que las empresas no deben tomar en consideración la rivalidad y competencias que en tiempos no muy lejanos, eran los aspectos importantes para que midieran su posición en el mercado. En momentos de cambios e inestabilidad nuestros esfuerzos deben dirigirse a nuevos caminos, nuevos espacios, hacia la innovación y esto es lo que nos inspira la estrategia océano azul.

En este orden de ideas, los océanos azules se caracterizan por la creación de nuevos mercados, que aún no han sido explotados, y cuando se habla de nuevos mercados no se trata de hacer por hacer, no es aplicable el ensayo y el error, sino de partir de un diagnóstico organizacional completo que permita identificar los puntos fuertes y débiles (debilidades y fortalezas), así como las oportunidades y amenazas existentes para apuntalar a desarrollar la estrategia innovadora desde la realidad encontrada, con escenarios posibles y viables que conduzcan hacia la ventaja competitiva, por lo tanto la estrategia océano azul propone ubicar a una empresa en una idea global de cómo alejarse de la competencia, más aún no considerar a la misma y por ende crear en el mercado espacios no competidos, haciendo la competencia irrelevante(ver figura no. 1).

Principios básicos para desarrollar la estrategia de océano azul.

La destacada profesional Sosa subrayo que para poner en práctica la estrategia de océano azul, se deben considerar cuatro aspectos fundamentales:

Clientes: identifique a los no clientes, próximos a ser clientes y aquellas personas que aún no han sido satisfechas. Siempre piense en términos de solución para el consumidor. Innovación en valor: la innovación en valor puede explicarse en cuatro conceptos claves: reducir, eliminar, crear e incrementar; reconozca los factores que sus clientes valoran e invierta en ellos, incremente esa oferta y elimine lo que no tenga un valor significativo para la mayoría de los consumidores y aquellas prestaciones redundantes. Sobre la base de la preferencia de sus consumidores cree nuevos productos y servicios amigables. Innovación Constante: considere que su competencia buscará imitar sus exitosas iniciativas tarde o temprano. Por lo tanto, usted no debe conformarse con el éxito actual, sino que innovar y mirar permanentemente nuevos océanos azules. Tenga presente también que sus consumidores se habituarán al nuevo servicio y exigirán más de usted. Deberá crear constantemente. Mensaje contundente: entregue un mensaje que siempre llame la atención. La idea debe ser auténtica. El mensaje se debe transmitir de forma clara, sin lugar a confusiones o similitudes con alguien de un océano rojo.

Para concluir la Doctora Sosa deja la siguiente reflexión: los océanos rojos y azules han coexistido desde siempre, la realidad hoy día es, que las empresas ya han aprendido como competir en los océanos rojos y la demanda está obligando a las mismas a movilizarse hacia otros mares, océanos y lo que necesitan ahora, es aprender como volver irrelevante a la competencia.

