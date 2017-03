Reservas internacionales se ubican en US$10.727 millones

Las reservas internacionales netas de la República al 2 de marzo, registran un saldo de US$ 10.727 millones, lo que refleja un alza de de US$ 282 millones en relación con el saldo de la semana anterior que se ubicó en US$ 10.445 millones.

Esta semana la evolución de las reservas internacionales registró una ligera recuperación; sin embargo, persiste el clima de preocupación e inquietud, entre las autoridades monetarias venezolanas por cuanto no se ha logrado alcanzar un comportamiento ascendente o estable de esta variable.