VenAmCham: PIB de la economía registrará contracción de -5,63 % este año

El Producto Interno Bruto de la economía en el 2017 registrará una caída de – 5.63 %, en tanto que la inflación cerrará el año en 699,10 %, de acuerdo a parámetros con los cuales se ha elaborado el presupuesto de las empresas para este año, indican los resultados de la encuesta realizada por la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), en el marco del encuentro “Perspectivas Económicas 2017”.

Otras variables significativas reflejan que la tasa de cambio oficial (Dicom), se ubicará en 1.191,82 Bs/$; la variación en los volúmenes de ventas estará en el orden del 38,94 % y en cuanto al aumento de sueldos y salarios, se estima un incremento de 239,97%.

Un 52,28 % de los empresarios asegura que tiene planes de inversión para este año, el 35,03 % asegura que no invertirá y el 12,69 % no sabe /no contesta; mientras que un 62,63 % afirma que invertirá en nuevos productos, proyectos y servicios; 46,46 % en tecnología e innovación de procesos; 33,33 % en expansión y crecimiento internacionales y solo un 13,13 % afirma que invertirá en aumentar la capacidad instalada.

Sobre el incremento de robos, hurtos, extracción de mercancías, materias primas o equipos, el 55,21 % asegura que se han incrementado, mientras que el 44,79 % señala que no han aumentado.

Consultados en torno a las principales acciones de las empresas para retener al personal clave durante este año, el 76,50 % aplicará beneficios extrasalariales; el 58,50 % pagará salarios complementarios por comisiones, metas logradas, ventas o desempeño; 30 % otorgará créditos para vehículos; un 19 % aplicará compensaciones en moneda dura; un 5,50 % hará reconocimientos, premios y viajes y un 7 % se acogerá a lo establecido en la Ley.

El 71,72 % de los consultados señala que su empresa no está realizando exportaciones u otras actividades para genera divisas propias, y solo un 28,28 % , admite que sí lo está haciendo.

Entre los factores que afectan el desempeño de las empresas, destacan la corrupción y la burocracia; falta de insumos y escasez de materias primas; los temas laborales; control de precios y Ley de Precios Justos y el mercado cambiario como el acceso a las divisas y la devaluación.

También tienen un impacto negativo las consecuencias de la aplicación de los decretos de “Emergencia Económica”; la deficiencia de los servicios públicos y las fiscalizaciones, permisos y licencias. Asimismo se incluye el funcionamiento del Sistema Tributario y Aduanero, Reformas de Leyes Tributarias y Cargas fiscales.