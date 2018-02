Thomas Shannon renuncia al Departamento de Estado de EEUU después de 35 años en el cargo

Este jueves, el sub secretario de Estado para asuntos políticos de Estados Unidos, Thomas Shanon, puso su renuncia al cargo que ostentó durante 35 años.

“Treinta y cinco años es mucho tiempo. He librado una buena batalla”, dijo Shannon al anunciar su dimisión al cargo el mismo día que el secretario de Estado Rex Tillerson inicia una gira por Latinoamérica.

La portavoz del Departamento de Estado americano, Heather Nauert, reconoció la labor de Shannon en la cartera e informó que, para asegurar una transición fluida y calmada, el funcionario permanecerá en el cargo hasta que el Gobierno nombre a un sucesor.

“El subsecretario Shannon ha dedicado toda una vida al servicio de la gente del Departamento de Estado. Es un patriota, un diplomático y un gran estadounidense”, dijo Nauert.

El “número tres” del Departamento de Estado presenta su renuncia luego de poco más de 3 décadas en las que ha servido a seis presidentes de Estados Unidos. “He decidido que es momento de tomarme un descanso”, expresó en declaraciones a varios medios estadounidenses.

“Una experiencia de 35 años no es algo que se pueda reemplazar en una noche”, lamentó el secretario de Estado, Rex Tillerson, quien apareció de manera inesperada mientras el canal de noticias entrevistaba al funcionario.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la cartera de exteriores, “el secretario Tillerson pidió al subsecretario Shannon que se quedara hasta que se le encuentre un sucesor”, algo que aceptó el funcionario.

