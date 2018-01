AD confirma validación como partido en 19 estados

El partido Acción Democrática logró validar la organización en 19 estados del país, anunció el secretario general de la tolda Blanca, Henry Ramos Allup, aún cuando advirtió que solamente falta que el Consejo Nacional Electoral, oficialice las cifras de los estados Carabobo y Yaracuy, donde también se validó el partido según las cifras que tienen en su poder.

El dirigente adeco agradeció expresamente, no solo a la militancia del partido por haber participado en el proceso, sino a todos aquellos venezolanos que no militan en AD que también le dieron su respaldo, indicando que en la mayoría de las entidades federales, se obtuvieron resultados que están “muy por encima” del 0,5% del Registro Electoral Permanente (REP), exigido por el CNE.

Precisó que de acuerdo a la cifras presentadas por el CNE el domingo en la tarde, se contabilizaban 17 estados, afirmando que también tienen validados, “con cifras certificadas en la mano”, las validaciones correspondiente a los estados Carabobo y Yaracuy, que por el retardo en las transmisiones, no pudieron ser contabilizados, afirmando que esperan que estas cifras se den a conocer, asegurando que AD ya tiene la validación en 19 estados.

-Una vez más cumplimos con un requisito que no se nos ha debido exigir, porque hace poco hicimos el proceso de validación. Frente a la interrogante que nos hace la gente de por qué si las validaciones son inconstitucionales, que por qué si este requisito es impuesto, tendría que responder que como no estamos en un Estado de Derecho, sino que es una situación de facto, ¿qué hacemos cuando se nos dice que los partidos políticos están ilegalizados? Nos vamos a quedar de brazos cruzados, tenemos que pasar otra vez por el cedazo y por el requisito impuesto para mantener la validación de nuestro partido; porque si el gobierno lo que quiere es que no hayan partidos políticos que se le opongan, nosotros no le vamos a hacer el servicio al gobierno, de hacer exactamente lo que el gobierno quiere, por eso fue que nosotros concurrimos a esta validación-explicó Ramos Allup.

Reveló que la próxima semana hay un proceso al que va a concurrir Primero Justicia, según ellos mismos lo han expresado, para concretar su proceso de validación.

Recordó que AD validó, de acuerdo con las transmisiones del CNE, en los estados Anzoátegui, Apure, Barinas, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Amazonas, Delta Amacuro y Vargas, faltando solamente Carabobo y Yaracuy.

Por otra parte, Ramos Allup admitió que aún cuando AD es una organización política, están conscientes que en estos momentos, el tema esencial y más importante por el cual atraviesa el país, no es de carácter político, sino de carácter económico, la penuria de la gente, la crisis alimentaria, la crisis humanitaria.

-El enorme descontento, o más que descontento, la rabia que sufre la población por el problema del abastecimiento de los productos de primera necesidad y sus costos exorbitantes, recibimos información, para que se vea el drama por el cual estamos atravesando, que indica que el costo de la canasta básica familiar en diciembre de 2017 se elevó a 25 millones 123.437,24 bolívares-, aseguró.

Precisó que la trágica situación económica por la que está atravesando el país, y cuando dice el país se está refiriendo a más de 30 millones de venezolanos, no se puede revertir ni detener, si no hay un cambio de gobierno, afirmando que no es un empeño de políticos que están luchando por el poder para sustituir un régimen y para que un opositor sea Presidente de la República, no se trata meramente de eso, se trata de tener necesariamente que cambiar a un gobierno, que mientras esté allí donde está, seguirá empeorando dramáticamente la situación económica de los venezolanos.

El dirigente de AD exigió el respeto a las garantías electorales y los lapsos de tiempo establecidos en la Constitución, en referencia a las elecciones presidenciales que se realizarán en el primer cuatrimestre del año.