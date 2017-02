“Pareciera que el gobierno se ha burlado del Vaticano, porque hace ver que quiere ir adelante con el diálogo, pero luego toma una serie de medidas que van en contra”.

Así lo señaló el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, quien recordó que la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha estado a favor del diálogo para resolver los graves problemas del país, “pero no en un conversatorio sobre béisbol o sobre caballos”.

“En la sesión del 11 y 12 de noviembre el diálogo llegó a un punto casi muerto. El comunicado que salió de allí fue muy, pero muy flojo, y los problemas fundamentales que estaban previstos resolverse y que habían acordado las partes resolver, no se habían resuelto. Por eso el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, envió una carta tanto al gobierno como a la representación de la MUD en la cual decía que no se había avanzado y que no era satisfactorio el resultado”, recordó durante una entrevista con César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio.

En este sentido, el alto prelado refirió que los cuatro puntos incumplidos por parte del gobierno a los que hizo referencia Parolin, fueron la liberación de los presos políticos, la ayuda humanitaria para atender la crisis de alimentos y de medicinas, la restitución de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional y el establecimiento de un calendario electoral.

“Eso indicaba que el Vaticano no estaba satisfecho con lo que se había logrado, al igual que no lo estamos los obispos venezolanos. Estamos completamente de acuerdo con el cardenal Parolin, quien es el vocero más calificado de la Iglesia para hablar de esto después del Papa”, aseveró.

Urosa Savino insistió en que la Iglesia cree que el diálogo es importante, pero el que concluyó en fracaso tiene que ser reemplazado por uno verdaderamente efectivo para resolver los problemas. “Eso es lo que nosotros queremos”, acotó.

Además, destacó que la Iglesia no quiere un conflicto con el gobierno, pero no se quedará callada. “El episcopado tiene una posición muy firme en la defensa de los derechos de todos los venezolanos porque somos los pastores religiosos del pueblo, y nos interesa que el pueblo viva bien, que el pueblo no pase trabajo, que no haya injusticias, que la gente tenga una remuneración digna por su trabajo”, enfatizó tras instar a los gremios, a los sindicatos, a las universidades, a las academias a activarse en la defensa de los derechos de la ciudadanía, dentro del marco de la Constitución y las leyes.