Diosdado Cabello: EEUU hará lo imposible por impedir las elecciones del 20M

Diosdado Cabello, considera que las elecciones presidenciales del próximo domingo 20 de mayo -20M- se han caracterizado por la indefinición de ciertos sectores opositores que se niegan a participar en el evento electoral. “No tiene nada que ver con principios o valores de esta gente, como ellos dicen que exigen condiciones (electorales)”.

Agregó que los exámenes previos en los que fracasaron, como las elecciones a gobernadores y a alcaldes, los puso en alerta y “eso los puso a pensar de lo que les ocurría en una elección presidencial (…) La no participación de ellos, el sector abstencionista de ellos tiene que ver con la claridad de que no iban a ganar, y el otro factor es el de las miserias humanas, la de no ponerse de acuerdo” en quien debía ser el candidato.

Destacó que el factor más importante es la clara influencia de Estados Unidos en las decisiones que ha tomado la oposición venezolana en torno al evento electoral del 20M. “El imperialismo norteamericano está en una fase desatada, no guarda las formas, la dirigencia opositora ha demostrado históricamente adaptarse y asumir lo que diga el gobierno de EEUU”.

Advirtió que Estados Unidos hará lo imposible por impedir las elecciones del 20M. “Todas las presiones que pueda hacer sobre gente presionable, ya intentaron en la Organización de Estados Americanos – OEA-, no descartemos nada.

Aseguró que el día 21 de mayo, después del triunfo de Maduro, EEUU no va a cesar en su empeño de derrocar al gobierno legitimo de Venezuela “para ellos lo único que es válido es la Asamblea Nacional -AN-, a porque allí está la sumisión que a ellos les interesa”.

Asimismo, ratificó que la constitución establece la revocación de los diputados de la AN. “ Yo lo vengo diciendo desde hace 20 días de poner en contexto la situación de los diputados, una cosa que no funciona y que está en desacato y la constitución ofrece el mecanismo del referendo revocatorio, recoger la firmas, presentarlas ante el CNE y que cada quien se defienda”.

“Sería muy gracioso que los que dicen que no vayan a votar, llamen a que los defiendan con el voto”, advirtió.