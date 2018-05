Florido propone al Grupo de Lima prorrogar pasaportes venezolanos

Una solicitud ante el Grupo de Lima para que permitan la prórroga de pasaportes venezolanos, al menos, hasta el año 2019 o 2020, ante la dificultad de muchos de los emigrantes que no han tenido la posibilidad de renovar este documento de identificación por las dificultades en los consulados y embajadas, formuló el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido.

Precisó que esto es vital para muchos venezolanos que no tienen identidad en los países donde han emigrado, ya que el Estado no los atiende aún cuando es su responsabilidad, los consultados están vacios ya que no le pagan al personal desde hace ocho meses, indicó Florido al presentar un balance de la gira realizada por 13 ciudades de países de América Latina, en busca de mejores condiciones para la diáspora venezolana.

Destacó que en su recorrido por refugios y albergues, constató que la situación que viven miles de venezolanos es “dramática” producto de la grave crisis humanitaria en la que el Gobierno de Nicolás Maduro es el principal responsable.

No me iré del país como quiere Maduro

Florido aprovechó la oportunidad para responder las acusaciones y amenazas realizadas por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, en la que manifiestó que es “un traidor a la patria y que busca una intervención hacia Venezuela”.

-A este señor del programa de los miércoles le digo, lo que habla mal de Venezuela es que hayan huido más de 4 millones de venezolanos, en busca de calidad de vida, tambien que ustedes se hayan robado más de 350 mil millones de dólares y que los venezolanos no tengan hoy en día para subsistir. Eso sí habla mal de Venezuela. En ningún momento se ha buscado una intervención hacia nuestra patria, porque nosotros amamos este país y por ello vamos a luchar. De Venezuela no me voy como quiere régimen de Nicolás Maduro-, ratificó.

El parlamentario destacó que parte de la campaña en contra del parlamento, se debe a la necesidad del Gobierno en desaparecer a la dirigencia opositora que sigue en pie de lucha alzando la voz por del rescate de los derechos de los venezolanos. “Venezuela no es de ustedes. De Venezuela no nos vamos y la recuperaremos. No le tengo miedo a las amenazas, no le tengo miedo al encarcelamiento”.

Ratificó la disposición de cancilleres y senadores de distintos países, en prestar colaboración a los migrantes venezolanos e impulsar un cambio político y social en Venezuela.

-Cada una de las reuniones que sostuvimos fue para buscar mejores condiciones migratorias, es lamentable que nuestros compatriotas estén sin un pasaporte porque simplemente al régimen de Nicolás Maduro no le da la gana de prestarle la atención que es un derecho. Hoy en día las embajadas y consulados no están haciendo su trabajo-, precisó.

Sobre las elecciones del próximo 20 de Mayo, Florido advirtió que lo que se llevará a cabo es parte de una “farsa del régimen y que no será reconocida a nivel internacional”. “No es una elección, es un simulacro. El régimen se está midiendo entre ellos mismos. Nosotros como oposición no participamos en un proceso que no cumple con las condiciones necesarias. El 80% de la disidencia es perseguida, 380 presos políticos, inhabilitados por pensar distinto”, aseguró.

Juan B. Salas