«Yo soy el plan A», asegura María Corina Machado #19Abr

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, insiste frente a todas las trabas en enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. “Siempre luchamos por el plan A. El plan A soy yo”, afirmó para la agencia internacional AFP, antes de un acto en San Antonio de Los Altos. “Lo que pasa es que uno siempre lucha por el plan A”.

La candidata favorita en las encuestas pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, destacó que el plan B o C no existe en su discurso: se niega a decir a qué candidato apoyará a última instancia. “Que sea Maduro quien decida a quién él acepta como contendor, eso no existe”.

“Pongo mi vida en sus manos”, dijo a sus seguidores durante la concentración, sin mencionar los bloqueos electorales que enfrenta la oposición, mucho menos las fracturas internas.

María Corina Machado hace lo imposible hasta el final

“Inelegible por una sanción impuesta por la Contraloría, de línea chavista, Machado había designado a la académica Corina Yoris para reemplazarla, pero no pudo ser inscrita por razones desconocidas. La coalición entonces registró a un candidato “provisional”, Edmundo González Urrutia, con la idea de cambiarlo antes de la votación”, reseña AFP.

La esperanza de Machado de estar en la boleta electoral y participar en los comicios es inquebrantable, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) descartó la posibilidad de agregar un nombre distinto a los 13 candidatos ya inscritos.

“Tenemos hasta 10 días antes de las elecciones para sustituir una candidatura”, confiada en “avanzar y mantener esta negociación en los días por venir” para “que pueda haber una candidatura que tenga el apoyo de todas las fuerzas unitarias”.

La líder enfatizó que si algo ha aprendido es que “en Venezuela hacemos posible lo imposible”, expresó en relación con las “primarias extraordinarias” de octubre. “Me decían que era imposible hacer primarias, que el país se movilizara, entusiasmar en un gran movimiento social a una Venezuela que se veía apagada, triste, desconfiada de la política”.

