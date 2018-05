Freddy Ceballos: Sector salud no quiere que sigan muriendo pacientes en Venezuela

La mayor concentración que se haya producido en el país, por parte del sector salud, aprobó convocar la Comisión Integremial de todos los gremios profesionales, sindicatos, porque no están dispuestos a seguir viendo morir pacientes en este país.

Así lo dio a conocer el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, en el marco de la celebración de una misa, donde se entregan al Señor y le piden que le s ayude ante la situación que está viviendo el sector.

-Pero quiero anunciar que en el día de ayer se reunió la Comisión Intergremial , integrada por todos los gremios profesionales, sindicatos y se acordó convocar la mayor concenración que ha habido en este país en el sector salud, porque no estamos dispuestos a que sigan muriendo pacientes en Venezuela, allí tomaremos las decisiones que tengamos que tomar y asumiremos con responsabilidad las consecuencias, pero le vamos a decir a este gobierno y al que venga “ no aceptamos más la muerte de los pacientes en este país y vamos a tomar las decisiones que hagan falta-, aseguró.

Advierte Ceballos que presentarán al país y a todos los gremios profesionales, de todo el país que van a estar presentes, la situación real que está viviendo el sector y allí se definirán las acciones que se tengan que adoptar.

Ceballos para graficar la situación critica del sector salud, puso varios ejemplos:

-Cuando yo tengo que utilizar un marca pasos de una persona que muere para ponerse la a otro paciente, imaginate la situación que se está viviendo; cuando tengo que transfundir sangre sin hacerle la serologia y no se sabe si tiene hepatitis o VIH Sida porque no hay reactivos para hacerle los análisis; cuando tengo que darle a una persona menos del 30 gramos de alimentos porque no hay como darle comida a los pacientes y el gobierno desconoce esta realidad, cuando afirma que no se requiere de una ayuda humanitaria y no considera que hay una crisis humanitaria, lamentablemente estamos ante una situación crítica, y por eso el sector salud se va a manifestar y tomará las decisiones que deba tomar-, dijo Ceballos en entrevista televisiva.