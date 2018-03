Gustavo Dudamel lamentó la muerte del maestro José Antonio Abreu

Este sábado infinidad de personalidades dentro y fuera del país, lamentaron la perdida del maestro José Antonio Abreu a sus 79 años de edad. Uno de ellos fue el director de orquestas barquisimetano, Gustavo Dudamel, muy allegado al maestro por su trabajo y su relación con el Sistema de Orquestas.

“Con todo mi amor y eterna gratitud a nuestro padre y creador de El Sistema”, dijo Dudamel en su cuenta de Twitter, trino acompañado de una fotografía en blanco y negro en donde se ven ambos sonrientes.

With devoted love and eternal gratitude to my mentor and father of El Sistema. pic.twitter.com/tPpA0oCRzm

— Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) March 24, 2018