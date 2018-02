Henry Ramos Allup: “No vamos a aceptar un proceso electoral a la nicaragüense”

El Gobierno quedará compitiendo solo en las elecciones presidenciales, si insiste en realizar el proceso sin tener las garantías necesarias y que ha venido exigiendo la oposición en las reuniones de diálogo, aseguró este lunes el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup.

“Ahora que hay certidumbre de que habrá elecciones, hay que esperar los resultados de las conversaciones en República Dominicana. Si el Gobierno dice, por ejemplo, que las elecciones son el 8 de marzo, competirá el solo. Si está prevista la reunión del diálogo es, entre otras cosas, para determinar la fecha de las elecciones. Si el Gobierno, por su cuenta, fija la fecha de las elecciones para que después haya reunión del diálogo, eso no tendría ninguna razón de ser. ¿Para qué te vas a reunir si el Gobierno dice que la fecha es tal y punto? Pues no hay diálogo. Para que haya avance es necesario que el Gobierno entienda que no puede haber un proceso electoral a la nicaragüense porque no lo vamos a aceptar”,aseguró.

Precisó que para que haya avance, es necesario que el Gobierno entienda que no puede haber un proceso electoral a la nicaragüense porque no lo van a aceptar.

-Hay algunos que dicen que no se puede ir al proceso electoral sin ofrecer ninguna alternativa. Nosotros estamos diciendo que la salida debe ser constitucional, pacífica y electoral, y estamos trabajando para que esas garantías electorales se produzcan. Si se llega a un acuerdo sobre la fecha de las elecciones, inmediatamente toda la delegación de la oposición irá a la Organización de Naciones Unidas a concretar la observación internacional, aseguró.

Por otro lado, se refirió al proceso de escogencia de un candidato que represente a la oposición en las presidenciales y defendió las primarias como el método adecuado para hacerlo.

-Yo no estoy para hacerle el caldo gordo al Gobierno. Yo soy uno de los aspirantes a la candidatura de la oposición de unidad. Todos los candidatos determinaron el método de primarias. Ahora algunos que pidieron primarias de la boca para afuera, andan planteando algunas alternativas distintas mediante la cual no se expresaría la voluntad popular. En mi caso concreto y el de mi partido, suscribo lo que dijimos AD, UNT, VP Y PJ: queremos elecciones primarias. Nosotros en la Unidad tenemos que escoger el candidato por primarias o por consenso. Aquel candidato que cree que puede jugar por su propia cuenta que se atenga a las consecuencias-, señaló categóricamente.