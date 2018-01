María Corina Machado: “Frente a una dictadura hay que asumir una posición de fuerza”

“Si algo tenemos claro los venezolanos comenzando este año 2018 es que este diálogo es el tiempo del régimen y el hambre con mayúsculas, es el tiempo de la gente… es un tiempo de urgencias, de desesperación que se agrava cada día, y es aún más doloroso e indignante, porque esta hambre que hoy sufre Venezuela fue provocada intencionalmente por la dictadura, acelerada cada día con la persecución a los productores, automercados, comerciantes, incentivando como lo está haciendo a acciones violentas y delictivas como saqueos, pero además, es un hambre a la cual le niegan la posibilidad de ser aliviada, porque todos sabemos que el mundo democrático, y en particular, las organizaciones religiosas, han ofrecido el envío inmediato de alimentos y medicinas que ya estarían en el país, pero que el régimen ha bloqueado”. Así, de contundente, reflexiona la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, sobre el encuentro entre ciertos políticos opositores y el oficialismo en República Dominicana.

Aseguró que ese “proceso al país no le importa, no le interesa, porque sabe que allí, en esa farsa, no está la respuesta a la solución, de los problemas urgentes relacionados con la salud, violencia y el hambre que vive Venezuela”.

A su juicio, quienes intentan llegar a acuerdos son las mismas personas con iguales propósitos, “y es una farsa dolorosa y profundamente costosa, porque el régimen lo que ha buscado y conseguido, es tiempo, tiempo que se mide en hambre y muertos para los venezolanos. Y tiempo que usan para avanzar, reprimir, controlar, asfixiar a los medios de comunicación, a los sindicatos, estudiantes, universidades, a los comercios y venezolanos que no bajamos la cabeza”.

Aseguró que “han hecho todo al revés, porque frente a una dictadura hay que asumir una posición de fuerza. Han actuado con debilidad, incoherencia, y una profunda opacidad, sin hablar con claridad y la verdad. El régimen no va a entregar el poder por las buenas, hay que asumir como ciudadanos una postura de mucha fuerza, y eso es firmeza, transparencia y coherencia. Es lo que demanda la gente y la comunidad internacional que hoy nos acompaña gracias a las heroicas protestas del año 2017”.

Le envió un mensaje claro a los venezolanos: “Es hora de levantar la voz, de avanzar, de protestar, de canalizar toda esa indignación de energía en un solo propósito: la salida de la dictadura. Tenemos la fuerza y debemos confiar en nosotros”.

Hoy en Barquisimeto

A propósito de la visita 162 de la Divina Pastora a la ciudad, aseguró que “cuando toda Venezuela se concentra en Barquisimeto, cuando todos los sentimientos de solidaridad, generosidad, respeto y amor entre venezolanos, se despliega en estas calles, el mensaje es a avanzar llenos de fuerza, de convicción, conscientes de que la única manera de parar el dolor, la miseria en nuestro país, es venciendo un sistema totalitario, que como la propia Conferencia Episcopal Venezolana ha dicho en su exhorto esta semana, de manera intencional, buscó dividir y doblegar a la sociedad venezolana, pero no lo logró”.

Dice que es la hora de avanzar convencidos de que el 2018 será lo “que nosotros los venezolanos hagamos de él. Es la oportunidad para la liberación de Venezuela, para el reencuentro de los venezolanos y reconstrucción de una sociedad próspera, justa y libre”.