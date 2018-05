Movimiento agroalimentario de VP pide no convalidar fraude del 20M

Nicolás Maduro y a “su pandilla de estafadores” son los responsables de la situación que vive Venezuela, aseguró el coordinador nacional del Movimiento Agroalimentario de Voluntad Popular, Jhoender Jiménez. “Los productores, los ganaderos y los pescadores en este país nos encontramos en caos”.

-El pueblo venezolano no puede acceder a los alimentos. Te han mentido por más de dos décadas. Es momento de que tomes conciencia; este 20 de mayo intentan nuevamente mentirte, por eso convocamos a todos a no participar en este fraude, la comunidad internacional no los acompaña. Nosotros no vamos a legitimar, #Venezuela libre”.

Voluntad Popular, es una de las organizaciones políticas venezolanas, que se ha mantenido una firme posición, en contra de salir a votar el 20M, por cuanto no están dadas las condiciones, el CNE sigue siendo el mismo, además el ventajismo del candidato oficialista, se hace cada día más evidente.