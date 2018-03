Smarmatic cierra operaciones en Venezuela: No puede garantizar la integridad del sistema

Este martes trascendió a través de una nota de prensa que la empresa Smarmatic cerró sus oficinas y dejo de operar en Venezuela a pesar de las elecciones previstas para el próximo 20 de mayo convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a través del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Después de 15 años al servicio del CNE declaró públicamente en agosto del 2017 despues de las elecciones a la ANC, que el ente rector anunció resultados diferentes a los reflejados por el sistema de votación.

Desde ese momento Smarmatic rompió inmediatamente relaciones con el CNE.

Cabe destacar que Smartmatic no participó en las dos últimas elecciones (Elecciones regionales del 15 de octubre de 2017 y Elecciones municipales del 10 de diciembre de 2017), un hecho que fue informado puntualmente, dijo la empresa en su nota de prensa. “Como la empresa no participó en estos procesos, y dado que los productos de la compañía no están cubiertos por la garantía y no fueron certificados para esas elecciones, Smartmatic no puede garantizar la integridad del sistema, ni puede certificar la exactitud de los resultados”.

Smartmatic opera actualmente en unos 40 países de todo el mundo, en asociación con gobiernos, comisiones electorales y ciudadanos que desean llevar a cabo elecciones seguras, limpias y transparentes.