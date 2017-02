ABP en Barquisimeto exige la liberación de los presos políticos

Hoy se cumplen 2 años desde que ocurrió la detención de Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas y miembro del partido político Alianza Bravo Pueblo (ABP), este hecho se dio tras una medida de arresto domiciliario.

Por otro lado, el día de ayer se cumplieron 3 años del encarcelamiento del líder opositor, Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular (VP), acusado de varios cargos, entre ellos instigación a delinquir y delito de asociación para la delincuencia organizada.

Ambos opositores de frente ante los ideales y políticas empleadas por el actual gobierno nacional.

Son muchas las muestras de apoyo que en la población venezolana han mostrado a favor de estos personajes. Manifestaciones, protestas, concentraciones y exigencias al mandatario nacional y a los entes competentes para que se dé la liberación de los mismos, incluso a nivel mundial, instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, diferentes personalidades reconocidas que forman parte de la política internacional, entre otros, han exigido la liberación inmediata.

La mañana de este viernes un grupo de activistas de ABP junto a la sociedad civil se reunieron en la avenida Lara con Leones en una concentración que tenía un único fin, mostrar rechazo ante las detenciones de los “presos políticos” y exigir al Gobierno que los “libere inmediatamente” porque eso sería una muestra de respeto a la democracia.

-Hoy (ayer) convocamos esta actividad para protestar la injusta detención de dos líderes importantes y de todos los presos políticos. ¿Por qué están presos? por decirle la verdad al país, por alertar de lo que padece nuestro pueblo y por no tener miedo y hablar con claridad los desmanes de este régimen encabezado por Nicolás Maduro, expresó Alexis Lamazares, diputado de la Asamblea Nacional (AN) y presidente regional del partido ABP.

Refirió que no siguieron con el diálogo porque el Presidente no cumplió con los acuerdos establecidos en el mismo y que seguirán con la resistencia pacífica porque “es el arma que golpea a este régimen, confiemos en que viene un cambio positivo para Venezuela”.

Estuvo además Elías Bessi, quien también es diputado de la AN y miembro del partido antes mencionado. Señaló que la intención de la protesta fue solicitar la liberación de los presos políticos.

“Hacemos referencia a la responsabilidad de un Gobierno donde la justicia no tiene nombre, no tiene equilibrio, estamos hablando de presos políticos, no de políticos presos como plantea el gobierno. Tenemos una dictadura donde nos reprimen y no nos permiten expresar nuestro sentir, la democracia nos da eso, pero mientras tanto no se puede seguir rompiendo los esquemas y violando la constitución. Solicitamos la liberación de los 109 presos”.