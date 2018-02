Acosta Chirinos: La Constitución no obliga a las FANB a dar un golpe de Estado

A juicio del militar retirado y fundador del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), Yoel Acosta Chirinos; el escenario social, político y económico de Venezuela en la actualidad “es peor” al que desencadenó el golpe de Estado el 4 de febrero de 1992.

Acosta Chirinos, responsable de la toma de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda durante el golpe de estado del 4F, visitó el estado Lara este jueves para participar en un foro organizado por Un Nuevo Tiempo (UNT) junto a dirigentes políticos de la entidad y el municipio Palavecino.

Allí afirmó que, aunque las condiciones de vidas del venezolano actualmente son más críticas, el civil éticamente no puede pedirle al militar “que tumbe al Gobierno”.

“La Fuerza Armada tiene establecida su misión dentro de la Carta Magna. Asegurar territorio y la seguridad de los venezolanos. Hay dudas sobre su compromiso del país, pero la Constitución no obliga a las FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) a dar un golpe de Estado”, declaró.

Afirmó que, al igual que todas las instituciones del país, los componentes militares venezolanos están penetrados por los antivalores.

“Claro que hay descontento dentro de la FANB. Ellos son pueblo uniformado, pasan el mismo trabajo. Tendríamos que esperar”, manifestó sobre una posible sublevación.

En el ámbito político, Acosta Chirinos sostuvo que es necesario motivar el debate a nivel nacional para comprometer a las comunidades y que éstas, a su vez, generen una corriente de participación que haga sentir el clamor de la ciudadanía con respecto a la crisis.

“Debemos recuperar la unión para tomar fuerza y así decirle a quienes gobiernan que ya está bueno de decir sandeces (…) No hay otro camino que la unión. Vamos a ser fuertes unidos”, aseveró.

Afirmó que el Gobierno de turno se alejó del proyecto oficialista de la última década del siglo XX y que todo quedó en un proyecto.

“Se ha obviado la Constitución, no hay un camino y la gente no ha definido un objetivo, no sabe a dónde ir”, puntualizó.

Asimismo, fue enfático en exhortar a la ciudadanía a hacer algo para el cambio político.

“El pueblo no puede seguir cediendo el poder como lo hace ahora por inocencia. Basta de inocencia, ya está bueno de inocencia. Hay que actuar con consciencia”, sentenció. Sobre el escenario electoral aseguró que es imperante buscar igualdad de condiciones en la contienda.

“Corregir es de sabios”

Sobre la participación de Acosta Chirinos en la oposición venezolana, el secretario general de UNT en Palavecino, Ramón Bracho Balán afirmó que “corregir es de sabios”.

“Esas personas tienen derecho a corregir un error que puedan haber cometido. Hay que buscar la unidad que tanto se ha criticado porque sí es posible”, dijo.

Asimismo, apuntó que “a lo mejor” quienes están sentados dialogando en República Dominicana no representan a la población y, por ende, las negociaciones no han llegado a feliz término.