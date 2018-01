En Petare asesinan de 37 puñaladas a trabajadora de la Morgue de Bello Monte

Este 1° de Enero fue asesinada de 37 puñaladas, una mujer en su casa ubicada en Petare según denunciara su ex pareja quien fue el que hizo el hallazgo del cadáver.

Tal y como informara la periodista Altagracia Anzola en su cuenta de Twitter (@alanzola), Eleazar Aranda fue hasta la casa de su ex pareja en el sector Maca de Petare, porque esta ofreció llevarle a su hija, sin embargo no fue así. El hombre dijo que estuvo llamando todo el día a su ex esposa pero no contestaba el teléfono.

Aranda preocupado fue hasta la casa de la madre de su hijo para saber porque no le había llevado al niño, al tocar la puerta no hubo respuesta, lo que lo motivo a saltar la reja de la casa y al asomarse por una ventana vio el cadáver de su ex pareja. La occisa respondía al nombre de Carolina Muñoz Alfaro, tenía 24 años de edad y era empleada contratada de del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en la morgue de Bello Monte

Muñoz Alfaro estuvo de guardia el 31 de diciembre según informara su ex pareja. Al momento del hallazgo la niña estaba en casa de la abuela.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fue al lugar de los hechos y se encuentra investigando el móvil.