CARTA DE RUEGO AL NIÑO JESUS

Querido Niño Jesus, tu que eres Dios debes saber lo que estamos padeciendo en Venezuela y por ello no te voy a pedir que nos envíes a San Miguel para que someta a los demonios que disfrutan del dolor de todo un pueblo, tú sabrás en que momento terminara nuestra penitencia para pagar el pecado de buscar salidas políticas inmediatistas a los graves problemas sociológicos que padecemos desde nuestra independencia de España.

Lo que te ruego que nos des de regalo en estos momentos es un poquito de cordura y tolerancia, sobre todo al sector de oposición. No puede ser que entre los venezolanos que aspiran un cambio de gobierno para recuperar la Democracia exista tanto odio y descalificación mutua, en verdad yo creo que en esto si debes echarnos una ayudadita porque ahorita no hay manera que estos compatriotas entiendan que la única manera de encontrar la salida de este laberinto de angustias es con la unidad.

Te pongo el ejemplo del proceso de negociación, como lo llaman los opositores, o la mesa de diálogo como la califican los oficialistas. Allí se intenta buscar una salida electoral al drama nacional que padecemos, eso es lo esencial porque el canal humanitario y la liberación de presos políticos son condiciones tautológicas que dependen del cumplimiento del objetivo principal.

Para muchos opositores este proceso no es más que una fachada malévola con la cual el gobierno y unos aliados “que se dicen opositores” legitiman la dictadura y con ello le dan la espalda al pueblo que reclama con urgencia un cambio político inmediato. Para quienes opinan de esta manera la única forma de salir del socialismo es con la fuerza, con una rebelión de calle total o con la intervención militar de la comunidad internacional. Se olvidan que este mismo año hubo cuatro meses de rebelión en las calles, con saldo de casi 200 muertos, más de 600 presos políticos, infinidad de heridos, incontables destrozos a la propiedad privada y el resultado fue que los militares en alianza con grupos civiles armados sometieron las protestas de manera despiadada. Quiere decir que el recurso de tomar la calle no funciona sin la participación de sectores sociales más deprimidos, a los cuales el gobierno hasta ahora ha controlado con planes de subsidio directo para la subsistencia. En cuanto a una intervención extranjera sin el apoyo o la pasividad de Rusia y China, es algo muy cuesta arriba. Pudiera ser por causas humanitarias pero al respecto el gobierno logro certificado de que no hay hambruna mediante el informe elaborado por Alfred de Sayas.

Total adorado Niño Jesús, al parecer lo que nos queda en insistir por la vía de la negociación, en verdad no hay nada seguro pero al menos durante este proceso se va conociendo a detalle el drama venezolano, se logran aliados, se profundizan las medidas de castigo a los oficialistas a nivel internacional, el pueblo se va convenciendo que un carnet de la patria no soluciona sus problemas ,el gobierno se va quedando solo con la monumental crisis económica y así, en conjunto, la causa democrática camina a paso firme por la senda pacifica.

Pero esto no lo entienden los extremistas.Fijate que hace poco apoyé al Presidente de Fedecamaras Lara, Alberto Gamez, en un análisis optimista que hizo sobre este proceso y un compañero de Chat me llamó traidor y me acusó de tener alma de dictador. Por eso te pido querido Niño Jesús nos des un poquito de cordura y tolerancia.