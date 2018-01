Centenario de El Tonel de Diógenes (3/3)

Pero no tenemos duda de que el tema político fue parte fundamental de las discusiones del Tonel, las noticias sobre la reciente Revolución Soviética y la llegada del comunismo al poder, ha debido llegar gracias a la prensa y los libros de textos a los que Pío tenía acceso por su condición económica. En 1905 hubo en Rusia un primer intento de revolución. Pero fue en febrero de 1917 cuando las masas, agrupadas en consejos (soviets) de obreros, soldados y campesinos, iniciaron un movimiento revolucionario que provocó la abdicación del zar Nicolás II. Se formó un gobierno democrático provisional presidido por Kerenski, líder del Partido Social Revolucionario, que fue derribado en octubre de 1917 por los bolcheviques, la facción más radical del socialismo ruso, dirigidos por Lenin y Trotski.

Igualmente, impactados han debido quedar por la revolución campesina y nacionalista mexicana. Iniciada en 1910 como un movimiento de carácter democrático contra la dictadura de Porfirio Díaz, la revolución mexicana se transformó con el curso de la lucha en la revolución campesina más importante de la historia latinoamericana. Los ejércitos populares de Emiliano Zapata y Francisco Villa llegaron a apoderarse de Ciudad de México en 1914.

Todo este contexto mundial aunado a la terrible situación nacional, la férrea dictadura, la situación social- con rezago de esclavismo- de los campesinos, el surgimiento de la industria petrolera y la creciente dependencia con respecto a los Estados Unidos, la caída de los precios de los principales rubros agrícolas de la región (café y papelón) producto de los efectos de la guerra mundial, fueron elementos motivadores a estas reuniones e inquietudes juveniles que luego se convirtieron en proyectos de vida.

El pensamiento combativo es anterior a esta época de maduración. RobertoMontesinos, ya en 1910 escribe en el Cosmopolita un poema titulado Los Yankees, en el cual expresa: ¨Los Yankees Latinos! los Yankees, ¡Leones, héroes con patas de búfalo, nuestra América quieren hollar, hay un signo terrible, afilemos heroicos aceros y géstales, cual nunca esperemos morir o triunfar!¨

Para Alcides Losada, la cárcel tampoco terminó con sus ímpetus literarios: El toque de Ave María, El toque de Animas, La Boina del Estudiante, son solo una demostración de ello. Este último, tal como él mismo lo dice: “…¡Alegre birrete! no son tus hermanos los ceremoniosos hongos ciudadanos, la grave chistera tu hermana no es, porque ellos se quedan dentro de sus casas llenos de prudencia, en tanto tu pasa y el combate ves. Tu hermano es el pobre sombrero de palma que del bravo pueblo simboliza el alma. Cuando suena el grito ¡Morir o triunfar! Y certera bala derrita al soldado. En el polvoriento suelo ensangrentado lo he visto rodar… “¡Juventud gallarda! ya vendrá la aurora De la luz triunfante Dios sabe la hora; Vuestro heroico grito, juventud lanzad; ¡Y cuando termine el fino litigio Vuestra boina sea como el gorro frigio de la libertad!

Por su parte, Tamayo, implora el regreso de Bolívar:

Aunque venga sin lanza y sin escudo

alta la frente la rodilla en tierra

¡Oh! Genio de la paz ¿Dios de la guerra?

¡Por mi patria y por mí, yo te saludo!

He venido a pedir (aunque te asombres)

Que redimas tu patria esclavizada

Sus hombres lloran…pero no hacen nada

Y no hacen nada porque no son hombres.

¡Resucita¡ ¡Levántate! ¡Camina!

A un león español venció tu espada

Con ella vence la “pantera andina”

A tu blanco corcel clava la espuela

¡Vuelve! ¡Vuelve! Señor, sal de la nada

¡Y liberta otra vez a Venezuela!