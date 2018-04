COLUMNA Parafraseos 22-04-18

• No hay que visitar un cementerio para saber cuáles son nuestras cruces.

• Hablando de lo anterior, quizá una que hemos llevado es que hemos vivido con un presidente ilegítimo desde el mismo momento en que se legitimó como presidente.

• ¿Es el insomnio contagioso? No sé qué decir. Pero lo que sí sé es que un ronquido estruendoso lo puede inducir.

• Si el sentido común no fuese tan exclusivo viviríamos mejor.

• A falta de medicamentos no queda otro remedio: la ayuda humanitaria de fuera.

• Hasta hace poco, en vez de forrarnos de negro, decíamos que el luto se llevaba en el corazón. Descorazona decirlo, pero la verdad es que ahora no estamos seguro dónde se lleva.

• Años atrás retratarse cabeza con cabeza era visto como algo cursi. Vuelve ahora de moda con los llamados “selfies” o la manía de auto-fotografiarse. Está visto que el cambio de moda no incomoda cuando nos adaptamos a ella. Es como un péndulo.

• Huevo se escribe con “h” pero últimamente con “g”. Sobre todo por parte de los Facebookistas

• Colitis es el tipo de dolor que nos da cuando hacemos una cola de horas para que luego nos digan: “No hay”.

• Y “Pan-dilla”, es el milagro de encontrar harina para lograr comernos una arepa en familia.

• Toda pasión, hasta cierto punto es buena, siempre y cuando no caigamos en apasionamientos.

• El venezolano emigra no porque quiera vivir en otro país pero sí en otra Venezuela. La diáspora espera a futuro un mejor presente.

• Las redes sociales tiene bien puesto su nombre. Se habrán dado cuenta de su facilidad para enredarnos.

• Las bajas militares van en firme subida.

• Aprender el lenguaje mímico es (para mejores señas) algo que debemos tener muy a la mano en un país donde ya casi se nos prohíbe hablar.

• Ciertamente, el gobierno se encuentra acorralado en un corral que él mismo se fabricó. En cuanto al pueblo, no lo sacan de un corralito. Saque Ud. la cuenta: ¿por casualidad, tiene algo de efectivo?

• Un promontorio de basura (por muy feo que sea) deja de ser basura cuando el hambre apura y la comida escasea.

• Cuando Chávez andaba en búsqueda del mejor a sucederle, evidentemente no lo encontró. Ha debido decir que buscaba al peor.

• Si hay algo que la mayoría detesta (incluyendo a quien esto escribe) son los llamados homenajes post-mortem. No porque me hayan hecho uno a mí, sino porque bíblicamente hablando no benefician en nada al “bueno” del que falleció. ¿No está escrito en la literatura de ese Santo Libro que muerto en la sepultura no siente lo que uno hace o murmura? El está simplemente durmiendo en santa paz (aunque algunos no se la merezcan). ¿Por qué no hacer dichos homenajes en vida? Como se ha dicho, y hablo en serio, “ las flores hay que darlas en vida en vez de llevarlas al cementerio”. Mientras tanto, nos vemos por ahí, y no necesariamente en el camposanto.