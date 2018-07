OPINIÓN La noche no será eterna

Releo con fruición el libro póstumo de Oswaldo Payá, Premio Sajarov, quien

ofrenda su misma vida para trazar caminos de reencuentro a sus compatriotas, los

cubanos, víctimas de la satrapía que le asesina. Lo celebro como venezolano, aún

más, por su compromiso con la democracia profunda, por entender que la patria y

lo patrio o son todos o no es nada.

Otea vías para la lucha. Previene peligros. Fija puntos de esperanza. Trabaja

sobre la realidad y destaca la obligación de modelarla sobre principios. Revisa la

historia de lo ocurrido en Cuba, desbrozándola de clichés e hipotecas

emocionales: “No puedo conciliar la imagen que ofrece el gobierno sobre lo que

era Cuba antes de la revolución con el hecho de que, entonces, hubiese algo más

de seis millones de personas vivas en este país”, dice. Y se pregunta, ¿dónde

vivían, pues sólo unos pocos tenían casa?; ¿cómo no se murieron todos de

enfermedades si la atención médica era sólo para los que pagaban?; ¿cómo se

vestían, pues casi todos debían andar con harapos excepto los ricos?

Estuve en el bautizo de su libro La noche no será eterna, a pedido de Rosa María,

su hija, y de Ofelia Acevedo, su viuda. Leo líneas del texto, como esta: “Antes y

después del triunfo de la revolución hubo de todo: sueños, amor, heroísmo,

pasión, entusiasmo, odio, envidia, pero una vez logrado el triunfo, mucho miedo y

total ausencia de libertad”.

“El régimen totalitario… encontró la fórmula impúdicamente aplicada de dos

países, dos Cubas y un solo sistema. Una Cuba llena de miseria y limitaciones y

sin oportunidades… para la mayoría y otra, cada vez más cínicamente exhibida,

de una minoría con todo el poder y todos los privilegios, que ahora ya se asoma

como los nuevos capitalistas, sin control ni conocimiento de la ciudadanía”. No por

azar, señala el autor, la Cuba de los Castro – y la Venezuela de Nicolás Maduro,

agrego yo – avanza hacia el “híbrido de lo peor del capitalismo y la ausencia de

derechos civiles y políticos del comunismo”.

El régimen de La Habana está seguro de que, aunque la Constitución lo permita,

no habrá ciudadanos, no necesariamente disidentes, “con la fuerza espiritual

suficiente para desafiar al tótem del terror”, capaces de saltar “más allá de la

pecera” – es la metáfora de Paya, que evoca el mito platónico de la caverna – en

la que han convertido a todo país.

“Solamente la fe, los ideales de libertad y la defensa de los derechos de su pueblo

sostienen a los que con autenticidad y valor abrazan esta lucha pacífica por la

liberación, disidentes u opositores”, comenta. Dos preocupaciones le asaltan. Una,

que “la cultura del miedo, la pobreza y la desinformación producen la

desesperanza y … generan la mentalidad de sobrevivir”; otra, que los jerarcas del poder “no hacen el cambio en profundidad, le hacen trampa al pueblo y se toman

la mayor ventaja, siguiendo la tradición de la corrupción… mientras hacen una

reconversión de sus privilegios del estilo comunista al capitalista”.

Empero, señala premisas para el hacer:

a) La estrategia es la de los derechos, como vía y meta. Ser protagonistas en

el reclamo de ellos y hacerlo de forma creciente, mientras no se definan

cambios que garanticen transformaciones.

b) La unidad en tal lucha debe darse dentro de una diversidad de estilos,

vocaciones y orientaciones tácticas que la enriquezcan y fortalezcan el

pluralismo. El “bloque” como idea jamás logra sus propósitos, por los

protagonismos y rivalidades intestinas.

c) La transición como objetivo, para ser auténtica debe ser controlada por los

ciudadanos y transparente e impedir la prórroga del Estado mafia.

d) Corresponde a los ciudadanos “forjar un proyecto de nación en la nueva

etapa de la historia”. Han de ser escuchados y tener voz propia, “porque

muchos políticos de diferentes tendencias pretenden encarnar la voluntad”

de ellos y decidir por ellos: “Este es el gran peligro” – precisa Payá – que,

en el momento del cambio, el país “renazca con una grave malformación

congénita”.

e) No habrá elecciones libres y competitivas sin abrogación de las leyes que

las impiden.

f) A la Diáspora cabe protegerla, evitando se vincule a un “cambio fraude” que

la haga “participe de su propia opresión”. Se trata de “desterrados a los que

el régimen les niega los derechos”, por lo que su inserción en la lucha ha de

hacerse en el marco del reclamo por los derechos.

g) “La esperanza está ahora en la nueva generación” y “transición no significa

desintegración ni caos”. Debe realizarse “con toda inteligencia y sentido de

justicia para no castigar más a la víctima que es el pueblo”.

h) Debe quedar claro que en la transición lo que “hay que desmontar hasta la

raíz es el orden totalitario”. No se trata de un cambio de rostros.

El autor de “La noche no será eterna”, en suma, predica que “aunque

comprendamos la existencia en que estamos envueltos, un paso reconciliador y

liberador es que los cubanos estamos dejando de señalarnos como culpables o

enemigos los unos a los otros”.

Algunos, en efecto, los menos, insisten en los culpables, les basta, sea para diluir

culpas propias, sea por cultivar el “gattopardismo”. No creen en salidas

transformadoras, para que la noche le de paso al amanecer.