OPINIÓN La Red de Instituciones Larenses… ¡En acción¡ Responsabilidad

“Hay dos opciones principales en la vida: aceptar las condiciones existentes o aceptar la responsabilidad de cambiarlas”.

Dewis Waitley.

Dewis Waitley es un orador, escritor y consultor motivacional estadounidense. Ha sido reconocido como el autor más vendido de la serie de audio, The Psychology of Winning y libros como “Seeds of Greatness” y “The Winner’s Edge” (Fuente: Wikipedia).

Desde nuestra fundación oficial el 7 de marzo de 2.010, teniendo la integridad como escudo inexpugnable, hemos sabido sortear el muro que representa el no tener la autoridad necesaria para ejecutar las soluciones que hemos propuesto ante los organismos a quienes compete el cumplimiento de las garantías constitucionales.

Venezuela tiene un porvenir prospero si triunfa la generación de jóvenes educados y capacitados en el marco de la honestidad y de la decencia.

“Somos un país de gente con talento probo.”

Un país con grandes obras de infraestructura: El puente sobre el lago de Maracaibo; la Represa del Guri, el viaducto de la autopista Caracas la Guaira; el teleféricomás largo y alto del mundo; la Universidad Central de Venezuela; el Teatro Teresa Carreño; Carreteras, autopistas, calles y avenidas que fueron pavimentadas con cemento.Construidas con el precio del barril de petróleo entre 3 y 7 dólares.

Somos el paísdel Sistema de Orquestas, de poetas, artistas, músicos, escritores, pensadores, científicos, técnicos, profesionales y de mano de obra calificada. Un país de talentos de esperanza, de civilidad demostrada; de políticos que han defendido la democracia siendo ejemplo y dignos herederos de los libertadores del mundo.

“Nuestra responsabilidad esintransferible porquenos corresponde sacar al país delacrisis.”

Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento y no darle la importancia a la toma de decisiones para actuar en la consecución de la libertad y de la igualdad jurídica.

2.018 no es un fin, sino el principio. Tendremos un rudo despertar si el país retorna a lo impuesto en los últimos años.

No habrá ni descanso ni tranquilidad en Venezuela hasta que se rescaten los derechos ciudadanos.

Los remolinos del descontento continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que surja el esplendoroso día de la justicia

Es obligatorio evitar cometer actos injustos en el proceso de obtener el lugar que por derecho nos corresponde. Busquemos nuestra libertad sin amargurasni odios.Debemos conducir nuestrasacciones por el camino de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta llegue a la violencia. Los nuevoslíderes no deben conducirnos a la desconfianza, porque muchos de nuestros adversarios han comprendido que su destino está unido al nuestro y su libertad está inextricablemente ligada a la nuestra. No podemos caminar solos. Debemos hacer la promesa de marchar siempre hacia adelante.

A pesar de las dificultades del momento…¡Hoy tengo un sueño!

Sueño que un día, volvamos a sentarnos juntos en la mesa de la hermandad, en un oasis de libertad y justicia.

Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el himno con un nuevo significado, “Mi país es tuyo. Dulce tierra de libertad, a ti te canto. Tierra de libertad donde mis antecesores murieron, tierra orgullo de los peregrinos, de cada costado de la montaña, que repique la libertad”.

PorVenezuela… ¡Hagámoslo realidad!

(Adaptación dediscurso de Matin Luter King y de entrevista a Laureano Márquez).