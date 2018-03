OPINIÓN Parafraseos

• El Sargento de Nirgua (como le gusta decir a J.B. Salas) estuvo, junto a Delcy y Jorge, en la ONU buscando apoyo para las presidenciales. ¿De qué hablarían los tres? ¿O de qué no hablarían? Por lo pronto, la foto que se tomó con la gente de Copei y del Mas,es para menos.

• ¡Una guará!Hasta Los waraos están emigrando a Brasil. Bien lastimoso.

• Hablando de emigración, así como el apóstol Pablo “llevaba la marca de Jesús” cuando muy dignamente emigraba a otras tierras, el venezolano de estos tiempos lo hace llevando la indigna marca obligada de la revolución chavista.

• A medida que uno entra en años es bueno tomarle la delantera al Alzheimer. Las mujeres suelen ser más previsivas que nosotros. Se adelantan a la posibilidad del olvido usando una cadenita (así sea de cobre) con su nombre por si acaso. Nosotros no, por temor a parecer sospechosos.

• ¿Se acuerdan de aquellos tiempos cuando llegábamos a un supermercado y nos entreteníamos desojando la margarita comparando las marcas del producto que queríamos? Ahora la margarita nos deshoja al no encontrar nosotros ni siquiera uno.

• Mala costumbre tienen algunos de contar los pollos antes de nacer sin ser dueños de la gallina.

• La raza humana ha mejorado todo menos a sí misma.

• Yo escribo esta columna los jueves para que Uds. la lean los domingos. No me atrevería escribirla un lunes porque los lunes hasta el café necesita de un café para espabilar el ajetreo del fin de semana. Menos mañana en Elorza (Edo Apure) , por sus fiestas pa’tronales.

• ¿Cómo es eso que un aumento puede ir en baja? ¡Claro que sí En estos momentos, las solicitudes de baja del estamento militar van en aumento.

• Siempre le he pedido a Dios que me expropie mi derecho a enojarme (para no decir la otra palabra) pero Él no es muy dado a las expropiaciones. El dios que reinó en Miraflores sí lo era.

• Hay cosas que no podemos decirlas a la luz pública porque Corpoelec lo tiene prohibido

• Si Ud. por casualidad está atravesando por una mala racha, siga caminando, hasta que la termine de atravesar. Nada es eterno. Ni siquiera el chavismo-madurismo.

• La diferencia entre un optimista y un pesimista es que el primero ve la crisis como oportunidad y le da la bienvenida; el segundo, ve esa oportunidad como crisis y se aleja espantado.

• Como están las cosas hoy en día, hay que salir de la cama (no quedarnos en ella) para ganarnos el sustento diario. Aunque la excepción puede ser el quedarse en ella si ese es el trabajo.

• Quien diga que Dios no tiene sentido del humor no se ha mirado en un espejo

• El escritor Aldous Huxley siempre pensó que este mundo pudiese ser el infierno de otro planeta. No sé qué pensarán mis hermanos cristianos. De ser así, a muchos nos dejarán aquí.

• Hay quienes son adictos al café y luego se quejan de que no pueden dormir. Quien disfruta del arco iris debe aprender a soportar la lluvia.

• La siguiente anécdota se las conté años atrás pero como a lo mejor ya se les olvidó, se las vuelvo a contar: “Fulana”, le dijo el Sr. Camacaro (un aguádense de pura cepa) a su esposa, “el perro me lambió la arepa que me diste”. Querrás decir “te lamió”, le corrigió ella. “Si me la mea lo mato” le ripostó él. Se salvó el perro pero sufrió el idioma. Nos vemos por ahí.