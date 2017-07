Pido la palabra – A echar el resto…

Definitivamente el país ni comienza ni termina el próximo domingo 30/7/17. Es fácil intuir que el régimen no bajará la guardia en relación a su pretensión de imponer a la fuerza este adefesio constituyente al 90% de la población que se le opone. Resulta ilusorio pensar en que los jerarcas de este régimen militar castrista se desprendan,mediante un acuerdo político,de los Jets, los yates, los automóviles de lujo, las mansiones, los apartamentos y propiedades adquiridas fraudulentamente en el extranjero, las mil millonarias cuentas abiertas en paraísos fiscales con los dólares robados, las comidas exóticas y los costosos licores, los hoteles 5 estrellas, incluyendo los rolex como simbología de la opulencia rapaz de esta orgia primitivaimpuesta por Fidel Castro y Hugo Chávez en Venezuela. Dejar 18 años de excesos propios de la inmoralidad en el ejercicio pútrido del poder, para acordar la entrega del gobierno, e ir a prisión en el marco de una negociación que disminuya las penas a cambio de acabar la represión y el asesinato de nuestros jóvenes, resulta fantasioso. Debemos estar claros en que ellos están resteados con su aberrante constituyente, para obligarnos a vivir por siempre en la miseria, y nosotros no se lo vamos a permitir…

No vemos a estos depredadores de la renta petrolera desprenderse de los obscenos privilegios disfrutados por casi dos décadas.Son inhumanos. Enfermos de riqueza y poder. Mentes deformes en un sadismo morboso transmitido a sus hordas de maldad, muerte y destrucción. Son profanadores de la vida en beneficio de su causa criminal. En otras palabras mis queridos lectores, lo único que nos queda para obligarlos a restituir el voto popular como instrumento para dirimir nuestras diferencias, es el coraje de todo un pueblo en la calle presionando para abrir las puertas de la participación democrática. No hay otra forma…

El chavismo perdió el fervor popular. No tienen gente, solo les quedan las personas con necesidades críticasque buscan cubrir sus necesidades básicas. Los pocos que dicen apoyarles solo asisten a los actos, a las entregas de bolsas de comida y reciben los carnets de la patria para buscar la forma de sobrevivir su tragedia.Están claros en que sin la asistencia del gobierno no pueden comer.Son chantajeados por el hambre impuesta por los castro. Son los verdaderos prisioneros de este régimen miserable. No tienen alternativa. Serán ellos a quienes incorporaremos a la reconstrucción del nuevo país que nace de esta crisis sin precedentes en nuestra historia. Será con ellos que nos abrazaremos en la aurora de la libertad que resplandecerá en el horizonte de nuestra juventud que lucha por su futuro. No hay otra salida. Tenemos que echar el resto…

Mis comentarios:

.- Los represores son minorías dirigidas desde Cuba para someter a más de 30 millones de venezolanos que nos oponemos a esta desproporción histórica…

.- No vamos a permitir que una minoría corrupta que saquea al país en el nombre de los pobres, le imponga la esclavitud a nuestro pueblo…

.- Vamos adelante a conquistar nuestro futuro, para reconciliarnos y perdonarnos con los hermanos chavistas que son víctimas del chantaje cubano…

.- Al ejército, a la aviación y a la armada le pedimos apego institucional en los momentos cruciales que viviremos en los próximos días…

.- Fuera los cubanos de nuestro país…

El hombre sabio es fuerte,y el hombre de conocimiento aumenta su poder…(Proverbios 24:5)