Pido la palabra – Verdades…

El país ha estado sometido a la mayor farsa histórica jamás vivida en todos los tiempos. Son casi dos décadas envueltos en un quirúrgico proceso de manipulación colectiva para sembrar la esperanza en la conciencia de los mayoritarios sectores populares de la nación. Los inimaginables recursos económicos de los cuales dispusieron Hugo Chávez y Fidel Castro, permitieron, entre otras cosas, estructurar la ficción mediática del castrismo montado en un aparente ascenso social sostenido por un bombardeo comunicacional dirigido por expertos en el arte de la doctrina goebbeliana de la mentira sistemática convertida en verdad. Es impresionante ver el cinismo sobre el cual se edifica el falso discurso oficial frente a las cámaras de televisión y delante de todos los medios de comunicación, en cadena nacional. Es muy triste para una sociedad como la nuestra verse engañados hasta descender a niveles infrahumanos, con compatriotas comiendo de la basura mientras la jerarquía castrista disfruta sus lujos y vida suntuosa a expensas de la ruina nacional…

Faltarían páginas para enumerar las mentiras sobre las cuales se ha edificado este gigantesco fraude histórico. La doctrina de la muerte ha quedado develada totalmente para desnudar el rostro tiránico del régimen criminal del castrochavismo venezolano. A punta de plomo parejo van a imponer su constituyente para la aprobación de acuerdos petroleros con Rusia, China y la India que les garanticen fuentes de financiamiento que les permitan estirar la agonía. La lucha y la violencia se van a agudizar. Eso es inevitable. El régimen se aferra desesperadamente al poder porque no tiene más alternativas. Es muy difícil negociar con un grupo de perseguidos que pretenden imponer sus condiciones a 32 millones de personas que se les oponen. La conflictividad se agudizara con la instalación del fraude constituyente y el país con su dirigencia deberá reaccionar con la contundencia que la historia exige…

El rechazo internacional será inmediato, a excepción de Rusia y China que están interesados en que esto permanezca igual. Sin embargo, las sanciones económicas no se harán esperar, y la hambruna, ahora sí, se hará presente en todo el territorio nacional como detonante final de esta tragedia que aún no exhibe su peor rostro…

Mis comentarios:

-Grotesco, desproporcionado y totalmente ilegal, la detención del Alcalde Alfredo Ramos.

-Queda demostrado una vez más, que estos desvergonzados cuando no ganan arrebatan…

-El régimen muestra un rostro represivo y criminal que creímos extinguido de este continente el siglo pasado. Es el gran legado de Fidel Castro y Hugo Chávez…

-El fraude constituyente tiene sus orígenes en la mayoría total opositora en la Asamblea Nacional.

-La mayoría opositora en la AN les impide continuar sus fechorías financieras con acuerdos suscritos con países rapaces…

-El grupo de los 4 (PJ, AD, VP, NT) se reúnen hace meses con el gobierno en un legítimo ejercicio de búsqueda de acuerdos políticos que permitan afrontar la crisis. Eso todo el mundo lo ve normal…

-Pero cuando el Gobernador Henri Falcón dice que es necesario buscar un entendimiento que impida un desenlace lamentable, entonces le llaman traidor. Cosas de la política…

-Al país hay que decirla la verdad. 18 años de mentiras nos han destruido. Exigimos al liderazgo político coherencia y verdad…

-Los acuerdos son obligantes…

¿No clama la sabiduría,y da su voz el entendimiento?…(proverbios 8:1)

Sergio Borgel