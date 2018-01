Se busca un Emprendedor – Manejando la diversidad

“La diversidad ayuda al lugar de trabajo, pero muchas empresas todavía no lo hacen posible”. Rhett Power

Un lugar de trabajo con diversidad no es solo una herramienta para impresionar a las posibles contrataciones de minorías.

Las empresas con una amplia gama de empleados disfrutan de un conjunto de habilidades, experiencias y puntos de vista más amplios. Todo lo cual se combina para brindar a las diversas empresas una poderosa ventaja sobre las homogéneas.

Desafortunadamente, la diversidad está alejada en muchas empresas.

En este sentido el informe anti diversidad escrito por James Damore, quien más tarde fue expulsado de Google, da fe de este hecho, señala Rhett Power.

El informe recalca que el bajo número de mujeres en el área de tecnología es el resultado de diferencias biológicas en lugar de discriminaciones, haciendo que quede claro que algunas compañías permanezcan aún no convencidas del valor de la diversidad en las oficinas.

Por ejemplo, las mujeres son un poco más de la mitad de la población en los Estados Unidos, pero este año, hay solamente 32 mujeres que ocupan el cargo de Gerente General, en la lista de las 500 empresas de la revista Fortune, esto significa que solo el 6.4% de las compañías más grande de Estados Unidos (por ingresos), esto claro es aún menor en loa países latinoamericanos, son manejadas por mujeres. Y esta es la más alta proporción de mujeres que ocupan el cargo más alto en una empresa, en los 63 años de historia de la revista Fortune 500.

El problema va más allá del género, por supuesto. Personas de diferentes razas, orientación sexual y otros factores diferenciadores, todos traen algo único, pero muchos líderes defienden sus elecciones de no diversificar argumentando que la diversidad cognitiva (la diversidad de las experiencias de vida únicas de cada persona) es más importante.

En el caso de la raza se repite la misma situación, ya que a pesar de que el 17% de la población americana es de origen latino y el 13% de origen africano – americano, solo 4 de 23 compañías estudiadas tienen un doble dígito porcentual de personas de estos orígenes.

Visto todo este panorama, Rhett Power propone algunas estrategias, para crear un ambiente en el lugar de trabajo que apoye la diversidad, con el fin de lograr una mayor innovación.

Las mismas serían:

-Desarrollar una política de oportunidades iguales para todos.

-Ser transparentes en cuanto a los criterios para la contratación de personal.

-Mejorar la retención de trabajadores pertenecientes a las minorías.

-Analizar los problemas y adaptarlos a las circunstancias.

-Implementar flexibilidades en el sitio de trabajo.

En nuestro próximo artículo profundizaremos en estas estrategias.

Definitivamente, focalizarse solamente en diversidades cognitiva es simplemente una excusa para mantener el estatus quo.

Italo Olivo

www.iolivo.com