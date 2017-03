Ventana abierta – Disfraz Vinotinto

Para recordar: “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz” (2ª Corintios 11:14).

Todavía se respira el “ambiente” de carnaval, y tal vez algún niño, de esta golpeada Venezuela, se pudiera haber vestido con el disfraz de la Vinotinto de football, con la distinguida camiseta que han usado jugadores como: Juan Arango, José Manuel Rey, Oswaldo Viscarrondo, entre otros.

El renombre Vinotinto, se hizo masivo o visible con el médico traumatólogo y entrenador Richard Páez, desde el 2001, con su respectiva selección. Hace poco la oncena femenina defendió nuestros colores patrios dignas de todo reconocimiento.

Hoy, el entrenador Rafael Dudamel ha cosechado importantes triunfos con la Vinotinto masculina sub 20, tras haber clasificado para el mundial, de esa categoría, a disputarse en Corea del sur, desde el 20 de mayo al 11 de junio de 2017.

Deseáramos que la Vinotinto ganara un mundial de football, pero nuestro equipo no las ha tenido todas para triunfar. Así pasa con las personas que abogan por Venezuela, sean políticos o ciudadanos comunes, porque los gobernantes no permiten que haya algún cambio.

Si la Vinotinto quiere ganar, tiene que hacer cambios radicales. Para resumirlo en criollo: “No pegamos una”; casi ganan, pero todavía no. Hay que hacer cambios en esta Venezuela, para acabar con los problemas de alimentación, inseguridad, injusticia, salud, corrupción y todo lo malo.

De eso se ha encargado el diablo, en crear el escepticismo en todo. Para hacer creer a la gente que vivimos en el mejor sistema del mundo; hablan de paz y hacen la guerra; hablan de amor y promueven el odio. Hay personas y políticos (especialmente los que están en el poder) que se disfrazan de “Vinotinto” solamente para engañar, y cuidado con los que no están en el poder, porque pudieran caer en la misma tentación.

En este sentido Ramón Aguiló dice: Los políticos con sus ideas y sus propuestas… si no saben realizar su papel histórico, la misma historia los rechaza… Y esto es verdad para todas las ideologías, los programas, y hasta para las religiones y las iglesias (http://www.autorescatolicos.org).

La Biblia paralela, dado nuestro texto inicial, señala algo para todos y dice: “Es mucho mejor ser normal en la palabra, empero caminar abiertamente y de manera compatible con el evangelio, que ser admirado por miles, y ensalzarse en el orgullo, para deshonrar el Evangelio por mal genio y las vidas impías…”

“Pero al final (Cristo) va a descubrir quiénes son los obreros fraudulentos; su trabajo va terminar en la ruina. Satanás permitirá a sus ministros que ‘prediquen’ la ley o el evangelio por separado” y finalizan en negativo pero suena mejor en positivo: “Que la ley establecida por la fe en la justicia, la expiación de Cristo y la participación de su Espíritu, es la prueba de todo sistema” ‘verdadero’. (Ídem).

El diablo, ha tenido éxito al fomentar el escepticismo hasta en la Biblia. No quiere que nadie crea en Cristo, tampoco que el mismo Señor Jesús viene pronto y esa desconfianza se refleja para no querer cambiar en nuestro país.

Dice Elena White: “Es imposible para las almas aceptar doctrinas que hieren sus sentimientos de justicia, misericordia y benevolencia…” (Conflicto de los Siglos, p. 561). Con tal incredulidad, es difícil desenmascarar a Satanás que ha engañado al mundo entero disfrazado como un ángel de luz, pero lo más importante es que Cristo vencerá.

Eduardo Iván González González

www.ventanabiertalmundo.com