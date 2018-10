Joel García: Requesens fue presentado ante un tribunal falsamente constituido

El diputado Juan Requesens fue presentado en un tribunal falsamente constituido, y en consecuencia, sus actuaciones son ilegales, aseguró este lunes el abogado defensor del parlamentario, quien conversó con los periodistas.

Explicó que se trató de una “reunión familiar” que ellos no sabían. Dijo que un tribunal para estar legalmente constituido requiere de un juez, un secretario y un alguacil.

“Nos acabamos de enterar que resulta que la persona que funge como secretario o secretaria, no es abogado, cuando se requiere a tenor de lo que establece el Código Procesal Penal, que el secretario debe ser abogado, esta persona está usurpando una función, es decir que Juan Requesens fue presentado en una reunión cualquiera, no ante un tribunal, es decir que el tribunal fue falsamente constituido y en consecuencia es ilegal”, advirtió.

Agrega que a todos los atropellos se le va a sumar que Juan Requesens fue presentado ante un tribunal “ de excepción”, fabricado para él, agregando que además había una tercera persona, que la defensa se entera el día de hoy que era la pareja, el cónyuge de la juez, dentro de la audiciencia de presentación.

García ratificó que a Juan Requesens le está juzgando un tribunal excepcional y no por el juez natural como un tribunal debe ser. Dijo que allí está la figura de una usurpación de funciones en la persona que dice ser el abogado.

“Aquí tenemos la respuesta del Instituto Nacional de Previsión de abogados donde nos dice que esa persona no aparece registrada. Saben ustedes que lo que establece el artículo 105 constitucional, nuestra profesión de abogados debe ser colegiada igualmente lo establece la Ley de abogados. Todos los abogados para ejercer la función de abogados deben estar inscritos en la Institución de Previsión Social del Abogado, esta persona no está inscrita en ese colegio en consecuencia no es abogado”, aseguró García.

El defensor de Requesens exhortó a otros abogados que han tenido que presentarse a este tribunal, a denunciar la usurpación de funciones por parte de quien actuaba como secretario y solicitar también la nulidad de los casos.