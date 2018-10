Cristiano Ronaldo afirma que salió del Madrid porque “no lo deseaban como antes” #30Oct

Cristiano Ronaldo, la estrella de fútbol portuguesa, declaró que el responsable de su salida del Real Madrid, es el proprio presidente del conjunto blanco, afirmando que: “Ya no me consideraban como al principio”.

El actual jugador de la Juventus declaró que el equipo merengue ya no lo consideraban indispensable para el equipo y por ende, la relación entre ambos (jugador y club) se fracturó.

“Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo. Luego menos. El presidente me miraba con ojos que no querían decir lo mismo, como si ya no fuera indispensable”, afirmó el jugador luso en una entrevista.

Por este cambio de actitud del Real Madrid para con él, fue lo que le hizo “reflexionar sobre salir”, lo que generó que terminase fichando por la Juventus de Turín.

“Si me hubiera ido por una cuestión de dinero me habría ido a China, que me ofrecían cinco veces más. No vine a la Juve por dinero, ganaba lo mismo en Madrid, incluso más. La diferencia es que la Juve me deseaba de verdad. Me lo dijeron. Me lo demostraron”, finalizó.