María Corina Machado: No podemos permitir que Venezuela se convierta en amplios territorios prohibidos para la lucha ciudadana #30Oct

Casi una semana después de la arremetida en Upata, estado Bolívar, María Corina Machado aseguró que lo que pretende el régimen de Nicolás Maduro es imponer el silencio. “No podemos permitir que Venezuela se convierta en amplios territorios prohibidos para la lucha ciudadana”, sostuvo este lunes en entrevista para Caracol Televisión.

La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela señaló que aceptar esta imposición de la narcodictadura es dejar que el territorio se fragmente y desintegre. Y dijo: “Mi deber es estar ahí con la gente, con los venezolanos que están en las zonas más oscuras y peligrosas, para decirles ‘no están solos’”.

Contó que antes de llegar a Upata recibió amenazas para que no pisara esa localidad y responsabilizó directamente a Maduro por estas agresiones. Recordó que a él le reportan órganos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que en esta ocasión no apareció en medio del conflicto.

“En Venezuela hay un conflicto, y es un conflicto internacional con las mafias internacionales de la guerrilla. El Estado es la mafia”, ratificó. Asimismo, llamó a las fuerzas democráticas del mundo a no tolerar esto y a actuar de manera cada vez más firme, cohesionada y alineada.

Sin embargo, la dirigente señaló que la mejor protección es la que brindan los mismos ciudadanos que, como en Upata, salieron a defender a los integrantes de Vente Venezuela y que el día siguiente estuvieron en la calle en Ciudad Guayana para escuchar el mensaje de “rumbo al quiebre”. A su juicio, cualquier venezolano que alza la voz está en riesgo frente a este régimen.

“Upata está en el epicentro de un estado mafioso. Hay que ir y visitar esta zona para darse cuenta de la presencia de los grupos guerrilleros y de los grupos no desmovilizados de las Farc [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]. Es una lucha abierta contra bandas criminales, se pelean el negocio del oro y de otros minerales. Cobran muchas vidas cada día que pasa”, expresó.

¿Diálogo con mafias?

María Corina Machado también se refirió a la iniciativa de un supuesto diálogo y la calificó como una política de “apaciguamiento”.

“Vayan a dialogar en el piso 10 del Sebin, desde donde lanzaron al concejal Fernando Albán, o vayan a dialogar a Upata, desde donde a la fuerza pretenden callar las voces de quienes enfrentamos a la dictadura”, llamó.

Finalmente, Machado indicó que no hay otra opción que buscar el cambio político y señaló que no hay manera de parar este horror, que sacándolos del poder. “No hay otra opción que provocar una ruptura que lleve a una transición ordenada. Yo estoy dialogando; con los ciudadanos, con los venezolanos de todos los rincones del país donde el régimen pretende que no vaya”, agregó.