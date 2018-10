OPINIÓN Linda fiesta (Parte I) #30Oct

El título de mi artículo hoy busca llamar la atención de manera especial a aquellos que ven la llamada fiesta de Hallowen inofensiva. La mayoría son cristianos y asisten a alguna iglesia cristiana. Han sido bautizados en la iglesia de su preferencia y obviamente la defienden a capa y espada. Por lo tanto, sienten, que a pesar que esta fiesta es un poco fea, es divertida y no le hace mal a nadie. Lo que pasa es que hay muchos personajes exagerados y aburridos que quieren fastidiarles la vida a otros quienes somos más alegres.

Basados en esas opiniones, conseguimos entonces, Incontables personas que subestiman estas cosas. Creen y sienten que disfrazar a su linda hijita o su pequeño bebé de bruja o vampiro es algo sin importancia. Llenan hogares y negocios con brujas, vampiros, momias y figuras de muertos. Ellos mismos llaman lo oscuro, lo tenebroso, lo diabólico y de manera zonza dejan entrar en sus vidas la figura del maligno. No se dan cuenta que su descuido los convierte en posibles víctimas de Satanás. A veces, una forma de vida a la ligera, producto de una educación espiritual superficial puede ser muy peligroso. No miran, que de momento no pasa nada, pero que Ud. le está abriendo su mente, su vida y su realización a uno que es enemigo de Dios, que no dejará de cobrar su deuda. Y lo peor, está brindándole su hijo al diablo.

Como son cristianos deben saber, que la existencia del Diablo no es una leyenda popular sino una verdad muy clara. La Biblia que es la Palabra de Dios dice que hubo una batalla en el Cielo y el Diablo fue arrojado a la tierra conjuntamente con los ángeles diabólicos. Ellos están y habitan en medio de nosotros. Eso no es un cuento amigos simpatizantes de Hallowen. “Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él”. Apoc.12:9. Él está aquí y a lo mejor muy cerca de Ud. esperando se descuide.

Otro texto que nos dice que el diablo se posesiona de las personas, es cuando Judas decide entregar a su maestro. Eso sucede mucho en la vida de aquellos que se apartan de Dios subestimando el poder del enemigo. A pesar que era uno de los doce, su mirada, por extrema confianza en sí mismo, se apartó de su Salvador. Dice el texto en cuestión. “Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los doce apóstoles” Luc. 22:3. Una escritora cristiana norteamericana concluye de manera acertada lo siguiente. “Los que no están completamente consagrados a Dios serán inducidos a hacer la obra de Satanás, mientras se lisonjean de que están en el servicio de Cristo” Helen White. Libro. Joyas de los testimonios, tomo 2.

“Doreen Irving, quien fue la más grande de las brujas en el oeste Europeo, concubina del alto Ministro de Satán en esa misma área, se convirtió al Cristianismo, y decía que si los Padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra delante de sus hijos”. ¿Cómo les parece? Hasta la semana próxima Dios mediante por la web.

Próximo artículo “Linda fiesta” Parte II