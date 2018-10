María Corina: Venezuela gritará fuerte y nunca más tendrá que bajar la voz o susurrar #31Oct

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela conversó este martes, en el marco de la celebración de su programa Contigo número 200, con Isnardo Bravo, José Domingo Blanco (Mingo), Alonso Moleiro, Sonia Chocrón, Roberto Weil y Annaé Torrealba, sobre el compromiso de los periodistas y artistas con la libertad de Venezuela.

“Este programa es tributo a todos los venezolanos que no se han callado, el régimen le tiene terror al periodista, al humorista y al caricaturista. Por eso es importante que se alce la voz y que a pesar de los ataques no se callen, así como la ha hecho cada uno de ustedes”, dijo Machado.

La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela se refirió sobre el rol de los ciudadanos ante la situación que confronta el país. Aseguró que al conquistar la libertad los venezolanos no deberán callarse ante los abusos y resaltó la importancia de que Venezuela levante su voz, hasta gritar: Libertad.

“Una vez estaba con mi hijo menor en mi casa, un día en que nos habían amenazado y él comenzó a susurrar. Yo le dije: ‘¿Un hijo mío hablando bajo? No, ¡en esta casa se grita!’. Que más nunca un venezolano baje su voz ante la tiranía”.

Narró los hechos ocurridos en Upata (Bolívar) en los que fue agredida por miembros del régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que a pesar de las agresiones los venezolanos no deben dejarse amedrentar.

“Mucha gente en Upata me decía que fuera porque allí está la guerrilla y el ELN. Pero yo les dije que no. La Churuata (Guayana), mostró la rebeldía y la desobediencia en contra del régimen. Mucha gente que no estaba en la protesta, salió a protegerme y rodearme al ver cómo nos atacaron”, comentó.

Agradeció a toda la audiencia por acompañarla durante estas 200 ediciones por más de cuatro años y sostuvo que su programa seguirá siendo una ventana para mostrar lo que ocurre en Venezuela.

Por su parte, Andrés Pastrana, ex presidente colombiano, felicitó a María Corina por su programa y resaltó que en medio de las agresiones, ella se ha mantenido de pie. Recalcó que el régimen no ha podido ni podrá detenerla en lucha por la libertad del país.

“El régimen de Nicolás Maduro no ha podido amedrentar a María Corina, sino que le han dado mucha más fuerza para luchar por la libertad”, señalo Pastrana.

María Corina: No es verdad que en Venezuela quedamos los débiles

Finalmente, María Corina exhortó a los ciudadanos a mantenerse luchando para lograr una Venezuela próspera y libre. Puntualizó que hay un país resistente que no se rinde.

“No es verdad que lo que queda es una Venezuela residual. Aquí hay un país resilente y resistente, desde Upata hasta La Guajira los ciudadanos están claros y gritarán fuerte”.