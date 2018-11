Hilda Rubí González: Los médicos somos el nuevo radio bemba de la sociedad venezolana #6Nov

Desde la sede del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), la Coordinadora de Salud y Bienestar de la toda azul y médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, Hilda Rubí González, ofreció una rueda de prensa para fijar posición con respecto a la crisis hospitalaria, la situación que viven las mujeres y médicos venezolanos. La galeno denunció que no hay insumos para atender a los pacientes en ningún hospital del país.

Acompañada de la Coordinadora Nacional de UNT, Marianela Anzola y Kadary Rondón, Consejal del municipio Libertador, manifestó que no pueden permanecer silentes ante lo que está padeciendo el sector salud. “Hay quienes tienen esperando de seis a siete meses por una intervención quirúrgica, no podemos mentirle al paciente que está hospitalizado y que tiene para comer es una arepa pelada porque no hay alimento en el hospital. Nosotros no nos callamos porque no le podemos mentir a esa madre que nos llora en la consulta porque no consiguió las medicinas para su hijo”.

Se refirió a la situación de los tres médicos apresados el pasado 25 de octubre en Aragua, “gracias a la presión ejercida, hoy nuestras colegas Laura Murillo, Gabriela Zabala y Geraldine Arias se encuentran bajo régimen de presentación, a eso no se le puede llamar libertad. Este régimen tortura todos los días al pueblo y oprime a los médicos y enfermeras porque somos el radio bemba de la sociedad venezolana”.

González afirmó que los médicos lo que quieren es impartir salud y están en desacuerdo en que se les descalifique, amedrente y amenace. “Al gobierno nacional, que sigue intimidando, le decimos que hoy el sector salud va a continuar en las calles de manera organizada porque en cada hospital, en cada ambulatorio, en cada esquina hay un médico, hay una enfermera, hay un nutricionista que le habla con la verdad a su paciente”, anunció.

Del mismo modo, hizo un llamado al gobierno nacional para implementar medidas que ayuden a solucionar la crisis del sector salud. “Invitamos a Nicolás Maduro a que vaya a un hospital y vea realmente las condiciones precarias en las que estamos atendiendo a los pacientes”.

Por último, la dirigente de UNT ratificó el compromiso de los médicos con la salud, al lado las mujeres, niños, enfermos. “El problema no es solo de salarios, es un tema de dignidad, es un tema de vidas y es un tema contra el hambre que afecta a todos los venezolanos”.