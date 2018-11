Reporte de Emergencia Humanitaria Compleja en Lara es alarmante #06Nov

“Nosotros teníamos un programa a través de Sanidad para la entrega de medicamentos, pero desde hace dos años -sin aviso previo- lo retiraron. Ningún laboratorio está produciendo tratamiento para el Parkinson, cuyo costo en el exterior oscila entre los 40$, y se requieren tres cajas mensuales. Esto es inaccesible a cualquier bolsillo. 12 personas han muerto en Lara con esta enfermedad. No sabemos qué hacer… y seguimos luchando. No queremos morir, queremos seguir siendo útiles a la sociedad”, así, Isaías Anzola, miembro de Fundaparkinson en Lara se pronunció durante la presentación del Reporte de Emergencia Humanitaria Compleja sobre el Derecho a la Salud en Lara, en el que participaron 14 organizaciones no gubernamentales que han realizado 23 acciones de calles en lo que va de 2018.

Yonaide Sánchez, de Transparencia Venezuela, recordó que el documento surgió de un esfuerzo en conjunto entre los pacientes con enfermedades crónicas y la Red de Derechos Humanos en Lara, que durante meses estuvieron reunidos documentando la situación en la entidad, con el propósito de vencer la caja negra de la información que tiene el Estado venezolano.

Las cifras mostradas este martes 6 de noviembre son alarmantes y muestran las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja que Gobierno de Nicolás Maduro desconoce, al no aceptar la ayuda de otros países.

El sistema de salud en Lara está deteriorado, cobrando la vida de cientos de personas que hoy, debieran estar con sus familiares.

Desaparecieron servicios en los centros asistenciales

De acuerdo al Reporte de Emergencia Humanitaria Compleja sobre el Derecho a la Salud en Lara, existe en la actualidad un déficit de personal de enfermería del 70%, siendo los centros de diálisis los espacios más vulnerables. Allí una enfermera atiende a 8 o 16 personas. Situación similar que ocurre con los médicos, cuya deserción alcanza el 40%.

Sánchez informó que existen servicios paralizados como el de Atención Oncológica, que recibía a 300 personas diarias de Lara, Portuguesa, Barinas y Yaracuy.

En Lara es prácticamente imposible hacerse un estudio de imágenes. Todo lo que es radiología el déficit es del 90% y las tomografía están totalmente desaparecidas en 100%.

La contaminación en los centros hospitalarios persisten, y “aunque lo nieguen, han muerto 16 niños por serratia marcescens en 2018 y otros 9 en años anteriores”, aseguró.

-Hay 12 personas que han fallecidos por Parkinson, más de 80 por VIH-Sida, más de 80 por enfermedades renales, un número indeterminado de personas con enfermedades hepáticas, todas muertes prevenibles. Esas personas debieron estar aquí con nosotros, pero se fueron porque el Estado venezolano ha abandonado sus obligaciones con sus ciudadanos en materia de salud.

La Emergencia Humanitaria Compleja ocurre cuando el Estado venezolano es incapaz a través de sus políticas públicas, solucionar determinadas situaciones, sino que por el contrario agrava lo existente.

Sánchez explicó que 16 quirófanos del Hospital Central Antonio María Pineda, solo funcionan dos: uno para maternidad y el otro para todo lo demás.

El 40% de los niños que llega a Cáritas o Mapani tiene un cuadro de desnutrición y el 70% de los que llegan al HCAMP.