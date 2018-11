Conindustria: La revolución destruyó el 80% del parque industrial nacional #8Nov

Durante los 20 años de la revolución el parque industrial venezolano se ha reducido en más de un 80%, de acuerdo con las cifras que maneja la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria.

En efecto, el Presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, aseguró que de acuerdo con el censo industrial en el año 1997, en Venezuela existían 12.700 empresas privadas operativas con altos niveles de producción, hoy en día solo quedan 2.500 de esas empresas empresas que están operando por debajo de un 20%.

Recuerda que Conindustria realiza trimestralmente una encuesta a un número importante de empresas, sobre el estatus y dificultades que van enfrentando y el estudio ha reflejado que ha habido una disminución de la capacidad operativa de empresas y muchas de ellas se vieron en la necesidad de cerrar.

“El muestreo que se hace para la encuesta es cerca de 400 empresas representando un universo de 2.600 empresas y determinamos que el 22% de las empresas ha cerrado”.

Ratifica que los sectores más golpeados han sido los que se han quedado sin materia prima, como el sector siderúrgico, sector metalmecánico y el de autopartes, recalcó que el sector automotriz en Venezuela tiene una capacidad instalada para ensamblar más de 170 mil y en el año 2017 hubo un bajón considerable “solo fueron ensamblados 1.040, y en lo que va de este año se han ensamblado 705 unidades con la esperanza de llegar a 1.000 unidades a finales de año, y todos los años son peores porque cada vez se estamos más metido en el foso y al final puede ser que no existan empresas transformadoras”.

Cuando un país vive de no hacer nada eso es finito en el tiempo “entonces cuando se va acabando los precios altos del petróleo, las posibilidades de sostener a esa población sin hacer nada no están ahí y las posibilidades de mantener bienes sin producir tampoco están ahí y eso es lo que tenemos hoy”.

Precisa que en Colombia hay cerca de 38 mil empresas y el grueso son pequeñas empresas, en México tiene cerca de 1 millón de empresas “si Venezuela tuviera la densidad industrial que tiene México debería tener 260 mil empresas”.

El Presidente de Conindustria , señaló que cerca de un 71% de las empresas no podrían sobrevivir en los próximos 2 años si la situación económica no mejora en los próximos meses, “en la medida en la que el entorno sea de empobrecimiento, de contracción de la economía, de controles, de descapitalización la situación no mejorará, por el contrario la crisis se profundizará”, dijo hoy Olalquiaga en Fedecámaras radio.