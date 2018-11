CNN demanda a Trump por quitarle credencial a periodista #13Nov

La mañana de este martes la cadena de comunicaciones CNN presentó una demanda al gobierno de Donald Trump por haberle quitado la credencial a su corresponsal Jim Acosta, en el informe publicado exigen que se le permita al periodista regresar como corresponsal a la Casa Blanca.

El gobierno le retiró la credencial a Acosta la semana pasada en una conferencia de prensa que ofreció el presidente. Sin embargo Trump dijo que no quería escuchar nada de Acosta, pero el periodista se negó a ceder el micrófono. A lo que siguió preguntando y hablando con el mandatario.

Debido a un acontecimiento ocurrido el pasado 7 de noviembre, el mandatario estadounidense se “escandalizo” tras mantener una dura discusión con Acosta, corresponsal de CNN quien acusó de ser un enemigo del pueblo, y se negó a contestar sus preguntas. Diciéndole “Usted es una persona grosera, terrible. No debería estar trabajando en CNN”, enfatizó Trump.

La demanda fue presentada en el tribunal distrital de Washington, DC CNN argumentando que la revisión de la credencial se convierte en una violación de la libertad de prensa y de un proceso justo. El canal exige un recurso de amparo inmediato y le permite a Acosta regresar a la Casa Blanca.

Se conoce que el gobierno no emitió una reacción de inmediata a esta demanda, sin embargo están a la expectativa por conocer la postura de la Casa Blanca frente a la problemática que se presenta, la cual es preocupante que se señale a los medios de comunicación en censura.

Además se conoce que en la denuncia se encuentran también John Kelly, secretaria de prensa, Sarah Sanders; el subjefe de gabinete para las comunicaciones, Bill Shine; el director del Servicio Secreto, Joseph Clancy; y un oficial no identificado del Servicio Secreto que le quitó a Acosta su pase para la Casa Blanca el pasado miércoles.

Asimismo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, anunció la decisión acusando al reportero de “comportamiento inapropiado” por el incidente ocurrido cuando una becaria intentó quitarle el micrófono para entregárselo a otro periodista pero Acosta se negó y siguió preguntándole al mandatario.

La cadena CNN y numerosos grupos de defensa de derechos de periodistas criticaron las declaraciones de Sanders y afirmaron que la credencial de Acosta debía ser restablecida.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y

— Sarah Sanders (@PressSec) November 8, 2018