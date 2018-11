Estudiantes de psicología protestan frente a la UCLA exigiendo respuestas para su carrera #13Nov

La población estudiantil de psicología se concentró en la mañana de este martes 13 de noviembre frente a las instalaciones del rectorado de la UCLA, con el objetivo de hacer una solicitud para pedir cambio en la dirección de su programa de estudio.

De esta manera, los alumnos hicieron público un comunicado donde resaltan su preocupación por dicha carrera universitaria, a través de la voz de María Zambrano, estudiante del séptimo semestre de psicología: “Mostramos nuestro descontento y preocupación por el estado de emergencia en el que se encuentra el programa, debido a una gestión irresponsable de la actual dirección. Que aparte de no cumplir con los requisitos para el cargo, tampoco posee las competencias y cualidades con las que debe contar una directora”.

Así mismo, afirman que desde que inició el semestre, la directora tuvo fallas constantes en su cargo, produciendo así problemas notables para los estudiantes.

Destacan que el programa de psicología no posee sede, y que a pesar de estar consientes de la situación irregular que vive el país, no ven de óptimas maneras que no se brinden las posibilidades educativas que merecen, ya que llevan seis semanas perdidas por diversos detalles que no han sido resueltos.

Finalmente, aseguran que es “cuesta arriba” poder seguir adelante con sus intenciones de crecimiento educativo, porque no se brindan garantías que respalden su proceso de formación.

Afirmando además que apuestan a una educación de responsabilidad y no serán cómplices de mediocridad en torno a su carrera.