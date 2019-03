Rafael Quiroz: Detener caída de la producción petrolera requiere invertir ya US$ 2.500 millones #14Mar

Detener la caída de la producción petrolera requiere de una inversión inmediata de US$ 2.500 millones, asegura el economista, experto petrolero y docente universitario, Rafael Quiroz, mientras que para retornar a niveles de producción del pasado, las inversiones son mayores.

Asegura que si no se realizan estas inversiones es probable que se mantenga la declinación de la producción, por cuanto Petróleos de Venezuela no dispone del flujo de c aja necesario para realizarlas.

Por otra parte, en torno a los accidentes que se han estado registrando en los últimos días en la industria petrolera venezolana, dijo que se han hecho recurrentes en Pdvsa, pero que no son usuales en una industria manejada por personal calificado.

Admitió que muchos de estos accidentes se producen debido a la falta de mantenimiento, tambien como consecuencia de la ausencia de personal que ya hoy no trabaja con la empresa debido a que se han ido a otros países en busca de nuevas oportunidades, tampoco se siguen los protocolos de mantenimiento y de seguridad industrial establecidos, señala que en estos momentos apenas hay en Pdvsa 90.000 trabajadores de 140.000 que había hasta el año pasado