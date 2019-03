BCV: Reservas internacionales bajan y cierran la semana en US$ 8.758 millones #15Mar

Las reservas internacionales netas de la República, al 14 de marzo registran un saldo de US$ 8.755 millones, lo que refleja la pérdida de US$ 47 millones en comparación con el saldo de la semana precedente cuando alcanzaron a US$ 8.802 millones.

De acuerdo con la información obtenida a través del portal web del Banco Central de Venezuela (BCV), el saldo del Fondo de Estabilización Macroeconómica, se mantiene en US$ 3,0 millones, debido a la ausencia de nuevos aportes por parte del gobierno venezolano, desde hace varios años.

De acuerdo con el comportamiento de esta variable en la semana, el saldo de los activos de la República en el exterior se ubica en US$ 8.758 millones; mientras que las reservas operativas en el instituto emisor están en niveles cada día más críticos, debido a la venta de oro que ha venido haciendo la República, como una alternativa para obtener dinero fresco, debido a las sanciones internacionales en su contra.