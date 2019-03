Denuncian traslado unilateral de pacientes de traumatología en el Hospital Central Antonio María Pineda #15Mar

View this post on Instagram

Ante la visita de la delegación enviada a Venezuela por la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, residentes del departamento de Traumatología y Ortopedia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp) denunciaron traslado unilateral de pacientes otros centros asistenciales, sin autorización médica. El doctor Alejandro Orduz, residente del Hospital Central informó para elimpulso.com que en horas de la tarde de este viernes 15 de marzo se les notificó de parte de la Dirección Regional de Salud que cuatro pacientes iba hacer trasladado al centros de salud para ser intervenidos quirúrgicamente. Vídeos: @digitalbqto/ Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Hcuamp #Visita #ONU #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #15Mar