Son Titulares viernes 15 de Marzo de 2019

El apagón es una tragedia peor que el terremoto de Caracas.

Sudeban: Desde este jueves 14 banca trabajará en horario de 9:00 am a 2:00 pm

El Gobierno de EEUU anunció que esta semana prohibió la entrada al país a 340 venezolanos, de los que 107 son diplomáticos ligados al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sus familiares, indicó un portavoz del Departamento de Estado.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó,se reunió la tarde de este 14 de marzo con líderes comunitarios en El Hatillo, desde donde aseguró a los ciudadanos que el cambio es “indetenible” y que no están solos sino bien acompañados por “aliados” de todo el mundo.* Durante su discurso, Guaidó lanzó varias frases muy punzantes que retumban en Miraflores. “Dicen que ya solventaron el problema del agua pero compren tanques (…) Es como si yo dijera, voy a llegar temprano a casa pero no me esperes despierta … Están solos, están aislados, no es cierto que Rusia y China estén con ellos (…). Cuando estemos todos juntos, enfocados y alineados, vamos a lograr el objetivo (…). Cualquier posibilidad nos debe encontrar unidos y defendiendo nuestros derechos (…). El día sábado vamos a retomar los espacios de comunicación, vamos a retomar los espacios públicos, los cabildos abiertos y las asambleas … Si se atreven a encarcelarme aquí hay una ruta muy clara”.

Diputado Leandro Domínguez denuncia que la Gobernación de Carabobo intenta “maquilar la gran emergencia de salud” dotando con algunos medicamentos la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, ante visita de la Misión de la ONU.

Este jueves, estudiantes de medicina de la Universidad de Carabobo (UC), denunciaron que las autoridades que acudieron con la comisión de los derechos Humanos de la ONU en su visita en la entidad, le prohibieron acercarse a los diplomáticos para denunciar las carencias en los hospitales, Denunciaron que los pacientes de los hospitales carecen de medicinas y comida, y que por ello “se están muriendo” día a día.

Colectivos en Valencia agredieron a Marlon Díaz (Pdte. FCU-UC), a varios estudiantes y a los diputados Marco Bozo y Romny Flores, cuando llegaron a la CHET a mostrarle a la Comisión ONU-DDHH la verdad sobre la crisis hospitalaria en Vzla

Tres muertos, tres heridos y más de 50 detenidos en protestas por el apagón en Lara. Uno de los asesinados es el adolescente Omar Enrique Velázquez de 15 años.

Asociación Civil Funpaz denuncia que el preso político Yovanny Eslayer Muñoz fue golpeado en la cárcel de Uribana. Advierten que si no es trasladado a un centro médico, podría morir en prisión.

Jorge Rodríguez, mediante contacto telefónico con VTV informa que: “el sistema eléctrico nacional respondió cabalmente a la reanudación de las actividades laborales del día de hoy (…) seguimos en la reanudación del servicio de agua potable (…) sólo tenemos un pequeño problema técnico en el estado Zulia (…) En la reanudación de las actividades laborales el sistema eléctrico respondió sin novedad (…) vamos muy bien en el proceso de consolidación de la victoria contra los que nos querían mantener en la oscuridad (…) El presidente Maduro ha decidido que las actividades escolares se mantendrán suspendidas y se reanudarán el próximo día lunes 18 de Marzo”.

La inflación anualizada se ubicó en el mes de febrero en 2.395.981 El diputado y economista José Guerra dijo en Twitter que en los dos primeros meses del año los precios han subido 348,2%, en contraste con 231,6% del mismo lapso de 2018. Sobre la inflación de febrero, la AN, señaló que se ubicó en 53,7%. “Aunque se desacelera sigue la hiperinflación”.

Ravell asegura que ZTE evacuó su personal chino en Vzla. Incluso personal de confianza venezolano lo están trasladando fuera. Me refieren además que Embajada China en Ccs ha reducido sustancialmente personal diplomático.

Luisa Ortega publica fotos del cadáver de Óscar Pérez que prueban que fue ejecutado tras sublevarse contra Maduro. Y seran consideradas en el juicio de delitos de lesa humanidad.

EEU evalúa sanciones que restrinjan a Visa y Mastercard en Venezuela.

Vuelta a clases el próximo lunes.

José Guerra: Un déficit de 22 millones de litros diarios de gasolina hay en Venezuela.

Arrancaron Metro, Ferro y bancos.

Continúan los apagones en varias regiones del país.

Maracaibo es un infierno. Reportan corte de luz y explosiones de transformadores.

Reportan cortes de luz en varios municipios del estado Aragua.

Mérida. Varios reportes de cortes del servicio eléctrico en la ciudad de Mérida.

BARINAS. Usuarios reportan que el estado carece de servicio eléctrico.

Valencia. Varias zonas de la ciudad carecen de servicio eléctrico.

TÁCHIRA. Gran parte del Estado carece de servicio eléctrico.

Habitantes de Ciudad Casarapa, en Guarenas, y Las Rosas, en Guatire, contabilizan 9 días sin agua. Piden a Hidrocapital restituya el servicio. Se declaran en emergencia.

Sueldo mínimo alcanza para dos kilos de papa y poco más #MercadoGuaicaipuro

Tarek Saab: No ha prescrito desacato de Guaidó a la prohibición de salida del país

Diosdado vuelve a culpar a Alberto Ravell de todo lo que pasa en el país

Freddy Bernal dice que Guaidó es “un criminal de guerra” y que comete “crímenes contra la humanidad”

Atacaron unidades de Globovisión y Venevisión en Monagas

El Parlamento británico descarta un brexit sin acuerdo con la UE

Cuba perdería 80% de su energía si Venezuela no le envía más petróleo

OVCS: En febrero se registraron 1.600 protestas en Venezuela

Masacre en Nueva Zelanda: tiroteos en dos mezquitas dejaron 49 muertos y más de 20 heridos. !Ataque terrorista!

San Cristóbal. Luego de 3 días esperando servicio de gasolina, lugareños cierran la avenida 19 de abril a modo de protesta

Durante la jornada de hoy y tras 4 días sin efectuarse operaciones, el Indice Bursátil de la Bolsa de Caracas acarrea una caída promedio de 15,36%. Destaca el descenso de las acciones de Banco de Venezuela y Productos EFE, las cuales han caído 20,04% y 20%, respectivamente

Hijo de Bolsonaro asume comisión parlamentaria en Brasil con arenga contra Maduro

Pdvsa produce menos petróleo que hace 70 años según la Opep

Funcionarios del régimen de Maduro desmantelan sede de la embajada de Venezuela en Lima

Vecchio anunció la reapertura de consulados de Venezuela en Estados Unidos

Almagro sobre crisis eléctrica en Venezuela: Esto es resultado de la corrupción

AFP demuestra que la reportera de Telesur, Madelein García, utilizó fotografías tomadas por la periodista Karla Salcedo para mentir y acusar a un manifestante de incendiar camión de ayuda humanitaria Unos 50 delegados abandonaron la sesión de la ONU en Viena durante alocución de Arreaza

Bolton: Si China quiere ayudar a Venezuela, debería congelar los fondos robados por Maduro

AFP confirmó que voluntarios no incendiaron camiones de la ayuda humanitaria

Brexit sería aplazado después de que Parlamento británico rechaza salida de UE sin acuerdo

Oposición y gobierno de Nicaragua retomarán diálogo el jueves

Detienen en Brasil a dos expolicías militares acusados de asesinar a la concejala Marielle Franco

EE.UU. estudia pedir a España que congele las cuentas del chavismo

Al menos ocho niños han muerto al derrumbarse una escuela en Nigeria

La Eurocámara recomienda suspender las negociaciones de adhesión con Turquía

Canciller de Colombia explica en ONU las objeciones a Ley de Justicia de Paz

Decenas de delegaciones diplomáticas abandonaron la sala y boicotearon intervención de Jorge Arreaza en la sesión de la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.

Más de 73 toneladas de oro de Venezuela salieron en 33 vuelos rumbo a Dubai y Turquía en 2018.

El Congreso de EEUU aprueba los tres proyectos de Ley sobre Venezuela, un primer proyecto incluye la prohibición de venta de equipo y armas antidisturbios a Venezuela, que son utilizados para reprimir a manifestantes en protestas. El segundo proyecto tiene que ver con la ayuda humanitaria y básicamente lo que busca es seguir apoyando al pueblo venezolano. El tercer proyecto busca que el Congreso de EEUU determine los mecanismos para evaluar las relaciones entre Rusia y Venezuela.

Cuba reconoce escasez de productos de primera necesidad y fracaso en la zafra

Se fueron los diplomáticos de EEUU de Venezuela

EEUU extendió la licencia que autoriza las operaciones de Citgo.

Trasnocho Cultural pausa sus actividades por falla eléctrica en la zona

Directv informó este jueves que no desconectarán los equipos de los clientes que no hayan podido procesar sus pagos debido al apagón que afectó a Venezuela desde el pasado jueves.

Venezuela Aid Live tendrá una segunda edición

Asesinan al basquetbolista Douglas Chiquito tras resistirse al robo

Viernes 15 de marzo de 2019